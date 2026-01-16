Συναγερμός στον Κορυδαλλό: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε μια γυναίκα στον Κορυδαλλό, που ανέβηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά ζητήματα, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ.
Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Διαβάστε επίσης:
Αθώα η Σάρα Μαρντίνι και οι άλλοι 23 διασώστες: Κατέπεσαν μετά από 8 χρόνια όλες οι κατηγορίες
Σητεία: Ελεύθερος υπό όρους ο 16χρονος οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο
Δημήτρης Σκαρίπας: Η απάντηση για τη διακοπή της συνεργασίας με την Καρυστιανού και η αιχμή για την Γρατσία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.