ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.01.2026 17:51

Συναγερμός στον Κορυδαλλό: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα

16.01.2026 17:51
DIAS ASTYNOMIA

Την κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε μια γυναίκα στον Κορυδαλλό, που ανέβηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά ζητήματα, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί  διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

