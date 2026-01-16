Συναγερμός στον Κορυδαλλό: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα

Την κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε μια γυναίκα στον Κορυδαλλό, που ανέβηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή της.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά ζητήματα, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ.



Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

