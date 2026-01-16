Αθώα η Σάρα Μαρντίνι και οι άλλοι 23 διασώστες: Κατέπεσαν μετά από 8 χρόνια όλες οι κατηγορίες

Το δικαστήριο της Λέσβου αθώωσε τους 24 διασώστες, ανάμεσα τους και η Σύρια κολυμβήτρια Σάρα Μαρντίνι, που κατηγορήθηκαν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που μετέφερε μετανάστες.

Για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το stonisi, το δικαστήριο δέχτηκε ότι δεν υπήρχε, ούτε δομή ούτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μία ομάδα στο διαδίκτυο εγκληματική οργάνωση.

Όσον αφορά τις πράξεις διευκόλυνσης μεταφοράς ή διευκόλυνσης εισόδου στη χώρα το δικαστήριο έκρινε ότι ο κύριος σκοπός των κατηγορουμένων ήταν ανθρωπιστικός και δεν μπορεί η αναμονή για τη διάσωση μιας ζωής να θεωρηθεί διευκόλυνση. Παράλληλα, ουδεις από τους κατηγορουμένους προσπάθησε να ενεργήσει έτσι ώστε, κάποιοι από τους μεταφερόμενους πρόσφυγες ή μη, να αποφύγουν τον έλεγχο των Αρχών.

Όσον αφορά το αδίκημα της μεταφορά μεταναστών δεν αποδείχτηκε, διότι ουδείς επικοινωνούσε με κάποιο κύκλωμα διακινητών. Ακόμα και αν υποτεθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι παρέλειπαν να ειδοποιήσουν εγκαίρως τις ελληνικές Αρχές, ουδεμία νομική υποχρέωση είχαν και ως προς τούτο άλλωστε ουδείς εκ των κατηγορουμένων είχε υποχρέωση αποτροπής ή φύλαξης των συνόρων. Τα έσοδα της ΜΚΟ ERCI αποδείχθηκε ότι ήταν νόμιμα και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως έσοδα από παραβατική δραστηριότητα. Οι 24 κατηγορούμενοι γιόρτασαν την αθώωση τους μετά από 8 χρόνια ταλαιπωρίας με μία βουτιά στα νερά της Επάνω Σκάλας.



Το να σώζεις δεν είναι έγκλημα

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους ήταν η Σύρια κολυμβήτρια και προσφύγισσα Σάρα Μαρτίνι, η οποία έφτασε στη Λέσβο με λέμβο το 2015. Όταν μία βλάβη έκανε τη μηχανή να σταματήσει, η ίδια η αδελφή της τράβηξαν τη λέμβο στη στεριά, σώζοντας τους συνεπιβαίνοντες του που δεν ήξεραν κολύμβηση. Το 2018 επέστρεψε στη Λέσβο ως εθελόντρια σε ΜΚΟ, που δραστηριοποιούταν στη διάσωση μεταναστών. Η Σάρα Μαρντίνι συγκινημένη δήλωσε πως «Το να σώζεις ανθρώπους δεν είναι έγκλημα. Αν είναι, τότε είμαστε όλοι εγκληματίες».

Η Μαρίνα Αλέξου, στην απολογία της, περιέγραψε πώς η εμπλοκή της στην υπόθεση ανέτρεψε τον προσωπικό και επαγγελματικό της σχεδιασμό. Το προγραμματισμένο μεταπτυχιακό της στην Αμερική δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Χρόνια ζωής «πάγωσαν» σε αναμονή μιας δικαστικής κρίσης που, τελικά, δικαίωσε το αυτονόητο.

Ο Σον Μπάιντερ το έθεσε καθαρά: «Χαίρομαι που δεν θα περάσω 20 χρόνια σε ελληνική φυλακή. Ταυτόχρονα, όμως, είμαι θυμωμένος που χρειάστηκαν τόσα χρόνια για να επιβεβαιωθεί το αυτονόητο. Η έρευνα και διάσωση δεν είναι παράδοξη· είναι νομική απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Και προειδοποίησε: «Μετά από τόσα χρόνια διώξεων, όλο και λιγότεροι άνθρωποι γίνονται εθελοντές».

Ο Νάσος Καρακίτσος μίλησε για συλλογική δικαίωση: «Η απόφαση αυτή δικαιώνει όλους τους εθελοντές, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Η στήριξη τόσων ετών μάς έκανε οικογένεια».

