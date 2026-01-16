search
16.01.2026 12:49

Εξαφάνιση 16χρονης: Δεν είναι η Λόρα το κορίτσι στη Βάρη – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες

16.01.2026 12:49
lora_patra

Κορυφώνεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης από την Πάτρα καθώς δεν επιβεβαιώθηκαν τελικά οι πληροφορίες που ήθελαν τη Λόρα να εμφανίζεται χθες σε καφετέρια στην περιοχή της Βάρης.

Οι αρχές εξέτασαν τη μαρτυρία πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και παρέδωσε σχετικό φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ μια κοπέλα που της έμοιαζε πολύ επισκέφθηκε το κατάστημα δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία η κοπέλα μιλούσε αγγλικά, ζήτησε το wifi ώστε να συνδεθεί στο ίντερνετ και πλήρωσε την παραγγελία της με κάρτα ξένης τράπεζας με ανέπαφη συναλλαγής μέσω κινητού τηλεφώνου.

«Με την αντίδρασή της, όταν είδε το πρόσωπό της στην τηλεόραση και έφυγε έντρομη, την παρατήρησα καλά. Σε ποσοστό 99% πιστεύω ότι ήταν η Λόρα», φέρεται να δήλωσε ο ιδιοκτήτης.

Οι Αρχές εξέτασαν όλα τα στοιχεία και το οπτικοακουστικό υλικό ενώ έδειξαν τις εικόνες και στους γονείς της 16χρονης, οι οποίοι είπαν ότι το κορίτσι στις εικόνες δεν είναι η κόρη τους.

Στο σκοτάδι οι έρευνες

Την ίδια στιγμή, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες πόρτα – πόρτα στου Ζωγράφου στην περιοχή κοντά στις φοιτητικές εστίες και την Πανεπιστημιούπολη όπου εντοπίστηκε το τελευταίο επιβεβαιωμένο στίγμα της κοπέλας.

Παράλληλα οι Αρχές εντείνουν τις έρευνες σε σταθμούς ΚΤΕΛ, σε λιμάνια και στην περιοχή του αεροδρομίου, ζητώντας λίστες με ονόματα για να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιο άτομο που μπορεί να έχει ταξιδέψει με πλαστά στοιχεία.

Ιδιαίτερο βάρος έχει πέσει στις πτήσεις για Γερμανία, ενώ το γεγονός πως η 16χρονη δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος δυσκολεύει τις έρευνες.

