search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 13:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.01.2026 11:29

Γλυφάδα: Ιδιοκτήτης σπιτιού πήρε στο… κυνήγι επίδοξους διαρρήκτες – «Τι κάνετε εκεί ρε;» (video)

16.01.2026 11:29
glyfada_apopeiradiarrixis

Ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος, πήρε στο κυνήγι επίδοξους διαρρήκτες, που επιχείρησαν να μπουν στο σπίτι του στην Γλυφάδα, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Οι τρεις δράστες ανενόχλητοι και φορώντας κουκούλες και μάσκες στο πρόσωπο, μπήκαν στην πιλοτή της πολυκατοικίας.

Ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος της πολυκατοικίας τους αντιλαμβάνεται και τους χαλάει τα σχέδια. Προσπαθεί να πιάσει τον έναν που πηδάει τα κάγκελα, ενώ ο ένας συνεργός του τρέχει κι εκείνος να διαφύγει. «Τι κάνετε εκεί ρε;», φώναζε ο ιδιοκτήτης, ενώ ένας γείτονας σπεύδει να τον ρωτήσει τι συνέβη.

Σύμφωνα με το Mega, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό στην περιοχή. Το ίδιο βράδυ, στις 21:00, γυναίκα κάτοικος ειδοποίησε την Αστυνομία για την παρουσία κουκουλοφόρου σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στη Γλυφάδα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο ο ύποπτος είχε ήδη εξαφανιστεί.

Διαβάστε επίσης:

Έκλεψε αρώματα αξίας χιλιάδων ευρώ από κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

Αίγιο: Συνελήφθη o 16χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε συνομήλικό του έξω από σχολείο – Χειροπέδες και στη μητέρα του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
exafnisi_giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στη δημοσιότητα η πιο πρόσφατη φωτογραφία του αγνοούμενου γιατρού – Άκαρπες οι έρευνες

greenland-simaia
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψίθυροι» στην ΕΕ να εγκαταλείψει τον Τραμπ λόγω Γροιλανδίας: «Ήρθε η ώρα να τον ξεφορτωθούμε»

1
MEDIA

«Της κακομοίρας» για την τηλεθέαση ξανά, από τη Δευτέρα

bibilas-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σπύρος Μπιμπίλας: «Η πολιτική μάλλον δεν μου ταίριαξε» (Video)

xioni_1601_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται τετραήμερο ουκρανικό ψύχος – Θυελλώδεις βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

aimilios-chilakis-new
LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Το νέο έτος με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας - Είναι πολύ δύσκολη χρονιά» (Video)

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Αδιανόητη ασέβεια από καφετζή στη Μεσσήνη για τον Γιώργο Παπαδάκη - Το ξέσπασμα του Λιάγκα (Video)

adwnis dendias tasoulas maria
ΚΑΛΧΑΣ

Ποιους 5 γενναίους υπουργούς εννοεί ο Γεωργιάδης, ο Τασούλας και το συμβούλιο του Στέμματος, οι αποχωρήσεις από το ΠΑΣΟΚ και η «Κάθαρση» της Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 13:29
exafnisi_giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στη δημοσιότητα η πιο πρόσφατη φωτογραφία του αγνοούμενου γιατρού – Άκαρπες οι έρευνες

greenland-simaia
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψίθυροι» στην ΕΕ να εγκαταλείψει τον Τραμπ λόγω Γροιλανδίας: «Ήρθε η ώρα να τον ξεφορτωθούμε»

1
MEDIA

«Της κακομοίρας» για την τηλεθέαση ξανά, από τη Δευτέρα

1 / 3