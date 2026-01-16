Γλυφάδα: Ιδιοκτήτης σπιτιού πήρε στο… κυνήγι επίδοξους διαρρήκτες – «Τι κάνετε εκεί ρε;» (video)

Ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος, πήρε στο κυνήγι επίδοξους διαρρήκτες, που επιχείρησαν να μπουν στο σπίτι του στην Γλυφάδα, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Οι τρεις δράστες ανενόχλητοι και φορώντας κουκούλες και μάσκες στο πρόσωπο, μπήκαν στην πιλοτή της πολυκατοικίας.

Ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος της πολυκατοικίας τους αντιλαμβάνεται και τους χαλάει τα σχέδια. Προσπαθεί να πιάσει τον έναν που πηδάει τα κάγκελα, ενώ ο ένας συνεργός του τρέχει κι εκείνος να διαφύγει. «Τι κάνετε εκεί ρε;», φώναζε ο ιδιοκτήτης, ενώ ένας γείτονας σπεύδει να τον ρωτήσει τι συνέβη.

Σύμφωνα με το Mega, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό στην περιοχή. Το ίδιο βράδυ, στις 21:00, γυναίκα κάτοικος ειδοποίησε την Αστυνομία για την παρουσία κουκουλοφόρου σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στη Γλυφάδα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο ο ύποπτος είχε ήδη εξαφανιστεί.

Διαβάστε επίσης:

Έκλεψε αρώματα αξίας χιλιάδων ευρώ από κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

Αίγιο: Συνελήφθη o 16χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε συνομήλικό του έξω από σχολείο – Χειροπέδες και στη μητέρα του