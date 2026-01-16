Έκλεψε αρώματα αξίας χιλιάδων ευρώ από κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αρώματα, αξίας άνω των 3000 ευρώ, κατηγορείται ότι έκλεψε 53χρονος από κατάστημα εντός του αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στη χειραποσκευή του βρέθηκαν συνολικά 18 συσκευασίες αρωμάτων, η νόμιμη κατοχή των οποίων δεν δικαιολογούνταν.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος, τον περασμένο Δεκέμβριο, φέρεται να αφαίρεσε από το ίδιο κατάστημα άλλες 30 συσκευασίες αρωμάτων, αξίας 4500 ευρώ.
Ο 53χρονος, με καταγωγή από την Ρουμανία, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
