ΑΕΚ: Συμφωνία με Νίκολιτς για επέκταση έως το 2029

Η συνεργασία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετά ακόμη χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Σέρβος τεχνικός εξαργύρωσε την επιτυχημένη πρώτη του σεζόν στην «Ένωση», οδηγώντας την στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και στην πρόκριση στους «8» του Conference League.

Συζητήσεις εδώ και εβδομάδες

Το συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ είχε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Ωστόσο, εδώ και αρκετές εβδομάδες οι δύο πλευρές είχαν ξεκινήσει επαφές με στόχο να επεκτείνουν τη συνεργασία τους και να «δέσουν» το κοινό τους μέλλον για τα επόμενα χρόνια.

Οι συζητήσεις προχώρησαν σε πολύ καλό κλίμα και οδήγησαν γρήγορα σε προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Επιβράβευση για την επιτυχημένη σεζόν

Ο Σέρβος τεχνικός πιστώνεται την εξαιρετική πορεία της ΑΕΚ στην πρώτη του χρονιά στον πάγκο της ομάδας, καθώς οδήγησε τους «κιτρινόμαυρους» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και μέχρι τα προημιτελικά του Conference League.

Η διοίκηση της ΑΕΚ αποφάσισε να επιβραβεύσει τον Νίκολιτς, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές.

Πάνω από 2 εκατ. ευρώ οι ετήσιες απολαβές

Μέσα στις επόμενες ημέρες ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ, το οποίο θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ετήσιες αποδοχές του Σέρβου προπονητή θα ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ.

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