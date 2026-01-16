Αίγιο: Συνελήφθη o 16χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε συνομήλικό του έξω από σχολείο – Χειροπέδες και στη μητέρα του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνελήφθη χθες (15/1) από την αστυνομία ο 16χρονος που φέρεται πως ξυλοκόπησε άγρια έναν συνομήλικό του, έξω από σχολείο στο Αίγιο.
Σύμφωνα με το tempo24, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου.
Υπενθυμίζεται πως όλα συνέβησαν το μεσημέρι έξω από το Ειδικό Σχολείο του Αίγιου, όταν ο 16χρονος, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής επιτέθηκε στον ανήλικο και άρχισε να τον χτυπά.
Από τα χτυπήματα ο 16χρονος τραυματίστηκε με αποτέλεσμα αρχικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αιγίου, στην συνέχεια στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται.
