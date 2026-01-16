search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 10:59
ΕΛΛΑΔΑ

16.01.2026 10:05

Αίγιο: Συνελήφθη o 16χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε συνομήλικό του έξω από σχολείο – Χειροπέδες και στη μητέρα του

16.01.2026 10:05
φωτογραφία αρχείου

Συνελήφθη χθες (15/1) από την αστυνομία ο 16χρονος που φέρεται πως ξυλοκόπησε άγρια έναν συνομήλικό του, έξω από σχολείο στο Αίγιο.

Σύμφωνα με το tempo24, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου.

Υπενθυμίζεται πως όλα συνέβησαν το μεσημέρι έξω από το Ειδικό Σχολείο του Αίγιου, όταν ο 16χρονος, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής επιτέθηκε στον ανήλικο και άρχισε να τον χτυπά.

Από τα χτυπήματα ο 16χρονος τραυματίστηκε με αποτέλεσμα αρχικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αιγίου, στην συνέχεια στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται.

messaropoulou-vatidou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Βατίδου: «Ας πάρει πρώτα σωστά το 100 και μετά να κρίνει» (Video)

CrossMediaMeasurement
MEDIA

Έρχεται το Cross Media Measurement – Ωριμάζουν οι συνθήκες για αναβάθμιση στις μετρήσεις απόδοσης/(τηλε)θέασης οπτικοακουστικού περιεχομένου

mati new
ΥΓΕΙΑ

Ενδοφακοί: Πώς η επέμβαση για καταρράκτη διορθώνει τη μυωπία και άλλα διαθλαστικά προβλήματα

ex60-electric-tease-spotlighthero-16×9
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι ένα αυτοκίνητο με το οποίο ο οδηγός μπορεί να συνομιλεί με φυσικό τρόπο (photos)

exafanisi_kriti_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα μαρτυρία στις έρευνες για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – «Τον είδαν στις Καλύβες» (videos)

kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

anestidis
ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με τα υβριστικά σχόλια Ανεστίδη για Μητσοτάκη μπροστά στους δημοσιογράφους - Δεν παίρνει τίποτα πίσω

aimilios-chilakis-new
LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Το νέο έτος με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας - Είναι πολύ δύσκολη χρονιά» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

