Εξαφάνιση 16χρονης: Αναφορές πως η Λόρα εθεάθη στη Βάρη – «Όταν είδε το πρόσωπό της στην τηλεόραση, έφυγε έντρομη»

Το πού κρύβεται η Λόρα προσπαθούν να εξακριβώσουν οι αρχές που συνεχίζουν τις έρευνες για την 16χρονη κοπέλα, η οποία εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα.

Βάσει των μέχρι τώρα ευρημάτων, η αστυνομία εκτιμά ότι η κοπέλα βρίσκεται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στου Ζωγράφου, χωρίς εντούτοις να έχει προσδιοριστεί το ακριβές σημείο όπου έχει βρει καταφύγιο.

Πέρα από τις αναφορές πολιτών, στις 8, 9 και 10 Ιανουαρίου– η Λόρα καταγράφηκε επανειλημμένα από κάμερες ασφαλείας να κινείται στην περιοχή που παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών.

Σύμφωνα ωστόσο με νέες μαρτυρίες η νεαρή κοπέλα χθες το βράδυ, Πέμπτη (15/01) εντοπίστηκε στην Βάρη.

Αρκετοί πολίτες ανέφεραν στις Αρχές ότι είδαν την 16χρονη στην περιοχή ενώ ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη ενημέρωσε τις Αρχές πως η 16χρονη βρέθηκε στο κατάστημά του ενώ οδηγός λεωφορείου που εκτελούσε δρομολόγιο στην περιοχή δήλωσε στο OPEN πως είδε μια κοπέλα που έμοιαζει πολύ με τη Λόρα να επιβιβάζεται στο όχημα από τη μεσαία πόρτα και να προσπαθεί να «κρυφτεί» πίσω από τη θέση του.

«Έφυγε έντρομη»

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας η ανήλικη επισκέφθηκε το κατάστημα δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα.

Η πρώτη παρουσία της καταγράφηκε περίπου στις 11:10 το πρωί, όταν κάθισε εντός του καταστήματος, παρήγγειλε έναν καφέ και παρέμεινε για λίγη ώρα κοιτώντας το κινητό της τηλέφωνο.

Η δεύτερη επίσκεψη σημειώθηκε στις 15:45 της ίδιας ημέρας, οπότε εμφανίστηκε ξανά στον ίδιο χώρο, ωστόσο μόλις αντιλήφθηκε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εξαφάνιση της 16χρονης, το οποίο έπαιζε σε τηλεόραση που βρισκόταν στο χώρο, γρήγορα έστρεψε αλλού το κεφάλι της και έφυγε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία η κοπέλα μιλούσε αγγλικά, ζήτησε το wifi ώστε να συνδεθεί στο ίντερνετ. και πλήρωσε την παραγγελία της με κάρτα ξένης τράπεζας με ανέπαφη συναλλαγής μέσω κινητού τηλεφώνου.

Ωστόσο, μόλις είδε στην τηλεόραση ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της τράπηκε σε φυγή.

Ο ιδιοκτήτης έδωσε στις Αρχές βιντεληπικό υλικό από το κατάστημα, από το οποίο διαπιστώνεται ότι η συγκεκριμένη κοπέλα μοιάζει πολύ με την 16χρονη.

«Με την αντίδρασή της, όταν είδε το πρόσωπό της στην τηλεόραση και έφυγε έντρομη, την παρατήρησα καλά. Σε ποσοστό 99% πιστεύω ότι ήταν η Λόρα», φέρεται να δήλωσε ο ιδιοκτήτης.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η ανήλικη χρησιμοποιούσε συνεχώς το κινητό της, πιθανώς επικοινωνώντας μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Τη δεύτερη φορά που έφυγε ο ιδιοκτήτης την ακολούθησε και την είδε να επιβιβάζεται σε λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγιο προς Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία μετέβη άμεσα στο σημείο, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η κοπέλα που εθεάθη στη Βάρη να είναι πράγματι η 16χρονη, με τις έρευνες να εντείνονται για τον εντοπισμό της.

Εντοπίστηκε ο ετεροθαλής αδερφός της στη Γερμανία

Την ίδια ώρα, νέες εξελίξεις καταγράφονται και στο εξωτερικό. Οι γερμανικές Αρχές, σύμφωνα με το STAR, εντόπισαν στο Αμβούργο τον ετεροθαλή αδερφό της Λόρα, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είχαν συχνή επικοινωνία και πως δεν γνώριζε τίποτα για ενδεχόμενο ταξίδι της ανήλικης στη Γερμανία, σημειώνοντας ότι οι επαφές τους τα τελευταία χρόνια ήταν περιορισμένες.

Παράλληλα, έρχονται στο φως μαρτυρίες από το σχολικό περιβάλλον της 16χρονης, με συμμαθήτριές της να αναφέρουν ότι η Λόρα είχε εκμυστηρευτεί προβλήματα στη σχέση με τον πατέρα της.

