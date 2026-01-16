Σοβαρό ατύχημα στη Μεσσηνία: Άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πλάτη Μεσσηνίας, όταν ένας άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα και να τον παραδώσουν στο ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε άνδρας, ύστερα από καταπλάκωσή του από γεωργικό ελκυστήρα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., στην περιοχή Πλάτη Μεσσηνίας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 16, 2026

Το περιστατικό διερευνάται προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

