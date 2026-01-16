Νεκρός σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή βρέθηκε ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι

Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαύτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου.

Ο νεαρός βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης (15/1) σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή, δίνοντας τραγικό τέλος στην αγωνία ημερών που βίωνε η οικογένειά του.

Το πτώμα του εντόπισε η ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες έπειτα από αίτημα των συγγενών του.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε αποχωρήσει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

