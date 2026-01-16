search
16.01.2026 07:52

Νεκρός σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή βρέθηκε ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι

16.01.2026 07:52
Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαύτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου.

Ο νεαρός βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης (15/1) σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή, δίνοντας τραγικό τέλος στην αγωνία ημερών που βίωνε η οικογένειά του.

Το πτώμα του εντόπισε η ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες έπειτα από αίτημα των συγγενών του.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε αποχωρήσει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη για τον καρκίνο του προστάτη: Ποια είναι η ιδανική διάρκεια ορμονοθεραπείας με τις λιγότερες παρενέργειες

LIFESTYLE

Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Μου έγραψε ότι τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στη Μεσσηνία: Άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ

ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα σε καμπίνα πλοίου – Έδεσε εκτάκτως στο λιμάνι του Λαυρίου

BUSINESS

ΕΤΕπ: Χρηματοδότηση 90 εκατ. ευρώ στη METLEN για βωξίτη και νέα μονάδα γαλλίου στη Στερεά Ελλάδα

LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με τα υβριστικά σχόλια Ανεστίδη για Μητσοτάκη μπροστά στους δημοσιογράφους - Δεν παίρνει τίποτα πίσω

ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

MEDIA

Αδιανόητη ασέβεια από καφετζή στη Μεσσήνη για τον Γιώργο Παπαδάκη - Το ξέσπασμα του Λιάγκα (Video)

