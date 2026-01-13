search
ΕΛΛΑΔΑ

13.01.2026 12:15

Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου από το Μαρούσι

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση του 25χρονου Γεωργίου Κοτσαύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τη Δευτέρα (12/1) από το Μαρούσι Αττικής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Γεώργιου Κοτσαύτη σήμερα, Τρίτη (13/1/26) και άμεσα προχώρησε στην κινητοποίηση των αρχών και στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος του οικογενειακού του περιβάλλοντος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που να θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο ανοιχτό μπουφάν, μαύρο παντελόνι, μαύρο φούτερ. Ο Γεώργιος Κοτσαύτης έχει ύψος 1,80., είναι 80 κιλά, και έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητο του μάρκας Toyota Avensis γκρι με αριθμό πινακίδας ΥΗΧ 7726.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

