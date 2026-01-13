Με «ψήφο εμπιστοσύνης» 90% ο Γιώργος Βάλλης παραμένει στο τιμόνι της ΠΕΠΙΕΘ – Μαζική συμμετοχή και καθαρό μήνυμα από τα πληρώματα θαλαμηγών

Δεν ήταν απλώς μια εκλογική διαδικασία. Ήταν μια ευθεία παρέμβαση των ίδιων των ανθρώπων που κρατούν όρθιο το ελληνικό yachting.

Με συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και αποτέλεσμα που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, τα πληρώματα ιδιωτικών και επαγγελματικών θαλαμηγών έδωσαν καθαρή εντολή συνέχειας στην Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών. Ο cpt Γιώργος Βάλλης επανεκλέγεται πρόεδρος με ποσοστό 90%, επιβεβαιώνοντας ότι η φωνή της βάσης έχει πλέον κατεύθυνση και σχέδιο.

Η εικόνα της κάλπης ήταν αποκαλυπτική. Ναυτικοί κάθε ηλικίας, επαγγελματίες που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει ευθύνη, εξάντληση και ζωή εν πλω, έσπασαν τη λογική της αδιαφορίας και έστειλαν το μήνυμα ότι ο κλάδος δεν αλλάζει από γραφεία, αλλά από εκείνους που δουλεύουν καθημερινά πάνω στο κατάστρωμα. Η μαζική συμμετοχή δεν εξέφρασε απλώς στήριξη σε ένα πρόσωπο, αλλά απαίτηση για σοβαρή εκπροσώπηση, με έργο και αποτέλεσμα.

Στο στρατόπεδο Βάλλη μιλούν για μια νίκη που ξεπερνά τα στενά συνδικαλιστικά όρια και αγγίζει τον πυρήνα του επαγγέλματος. Όπως τονίζει και ο ίδιος, οι άνθρωποι της θάλασσας δεν ζητούν υποσχέσεις, αλλά παρουσία, ασφάλεια και σεβασμό. Θέλουν μια Ένωση που να παρεμβαίνει, να διεκδικεί και να προστατεύει, ειδικά σε έναν κλάδο όπου η αφοσίωση συχνά πληρώνεται ακριβά.

Σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των μελών έπαιξε και η στενή του ομάδα, με την Ματίνα Βασιλάκου και την Γεωργία Παπακωνσταντίνου να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας, δίνοντας τον τόνο μιας εκλογικής μάχης που κερδήθηκε στη βάση και όχι επικοινωνιακά.

Ο Γιώργος Βάλλης με τις συνεργάτιδές του

Η νέα θητεία ξεκινά με ατζέντα υψηλών απαιτήσεων. Στο επίκεντρο μπαίνουν τα δικαιώματα των γυναικών ναυτικών και ιδιαίτερα των εγκύων, ένα ζήτημα που παραμένει θεσμικά θολό, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν πλέον σημαντικό ποσοστό των πληρωμάτων. Παράλληλα, η ασφάλεια επανέρχεται δυναμικά στο τραπέζι, από τους κανόνες πλεύσης και την υποχρεωτική εκπαίδευση, μέχρι τον έλεγχο εξοπλισμού που, όπως επισημαίνεται, μπορεί να αποβεί μοιραίος αν χρησιμοποιείται χωρίς κανόνες.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης σύγχρονες παρεμβάσεις, όπως η τηλεϊατρική στα σκάφη, η ύπαρξη απινιδωτών, αλλά και συγκεκριμένες λύσεις για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, όχι ως θεωρητική πρόβλεψη αλλά ως λειτουργική πραγματικότητα. Ανοιχτό παραμένει και το κρίσιμο θέμα της επαγγελματικής εξέλιξης των ναυτικών σε ιδιωτικά σκάφη, που επηρεάζει άμεσα το μέλλον χιλιάδων εργαζομένων στον κλάδο.

Το στίγμα της επόμενης ημέρας είναι σαφές, ανάπτυξη, αλλά με κανόνες. Ανταγωνιστικότητα, αλλά με ανθρώπινο πρόσωπο. Ένα yachting που δεν θα μετριέται μόνο σε τζίρους και στατιστικά, αλλά στην ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη για εκείνους που ζουν και εργάζονται στη θάλασσα. Και αυτή τη φορά, το μήνυμα ήρθε απευθείας από το κατάστρωμα.

Διαβάστε επίσης:

Αγρότες: Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης – Μπλόκο επ’ αόριστον στον κόμβο της Μπάρας

Στην «κατάψυξη» η Βόρεια Ελλάδα: Σε ποια περιοχή το θερμόμετρο άγγιξε τους -17 βαθμούς

Φυλακές Διαβατών: Πέταξαν δέμα με κινητά και κάνναβη στο προαύλιο, δύο συλλήψεις