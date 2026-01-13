search
13.01.2026 10:40

Στην «κατάψυξη» η Βόρεια Ελλάδα: Σε ποια περιοχή το θερμόμετρο άγγιξε τους -17 βαθμούς

13.01.2026 10:40
XIONI_KRYO

Με το θερμόμετρο να δείχνει αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν ξύπνησαν και σήμερα οι κάτοικοι αρκετών περιοχών στη Βόρεια Ελλάδα.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε, νωρίς το πρωί, στο Οχυρό Δράμας, όπου ο υδράργυρος έπεσε στους -16,8 βαθμούς Κελσίου, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν το Νευροκόπι με -14,3 βαθμούς Κελσίου και το Περιθώρι με -13,6 βαθμούς Κελσίου.

Αρκετό το κρύο και μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με τον υδράργυρο να δείχνει στην περιοχή του Κορδελιού στο -1, ενώ μόλις 1 βαθμό ήταν η θερμοκρασία στη ΔΕΘ.

Με καθυστέρηση το πρώτο κουδούνι στα σχολεία

Στον δήμο Αριστοτέλη, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, λόγω του παγετού, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί στις κοινότητες Αρναία, Στανό, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Βαρβάρα, Μεγάλη Παναγιά, Στάγειρα και Στρατονίκη ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μία ώρα αργότερα από το καθιερωμένο ωράριο, ενώ στις υπόλοιπες κοινότητες το κουδούνι χτύπησε κανονικά.

Επίσης, στον δήμο Πολυγύρου, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Πολύγυρο, Βραστά, Ταξιάρχη και σε όλα τα χωριά των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθεμούντα και Ζερβοχωρίων άνοιξαν στις 9 το πρωί, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Πιο αργά άνοιξαν τα σχολεία και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, όπως στη Φλώρινα, όπου με απόφαση του δημάρχου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στις 9:15 το πρωί, ενώ κανονικά λειτούργησαν οι παιδικοί σταθμοί.

Πού χρειάζονται αλυσίδες

Στο μεταξύ, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας υπενθυμίζει πως είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες όλων των οχημάτων που κινούνται στο οδικό δίκτυο σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική καθώς τόσο προς τα χιονοδρομικά κέντρα όσο και σε αρκετά σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδων.

