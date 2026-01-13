Πάτρα: Οι κινήσεις της 16χρονης πριν την εξαφάνιση – Πούλησε τα πράγματά της, έκλεισε τα social media – Το δεύτερο κινητό και ο μυστηριώδης άνδρας (videos)

Κορυφώνεται η αγωνία για τη 16χρονη Λόρα η οποία παραμένει εξαφανισμένη από τις 8 Ιανουαρίου όταν τα ίχνη της χάθηκαν από την Πάτρα όπου διέμενε με την οικογένειά της.

Στο επίκεντρο των ερευνών είναι η συνάντηση που είχε η ανήλικη με τον μυστηριώδη άνδρα, λίγο πριν την εξαφάνισή της αλλά και η πώληση κοσμημάτων της για να μαζέψει χρήματα.

Ο μυστηριώδης άνδρας

Μόλις μία ημέρα μετά την εξαφάνισή της, οι αρχές βρήκαν βίντεο από κάμερα ασφαλείας φούρνου της περιοχής που δείχνει τη Λόρα να συναντιέται με έναν άνδρα περίπου 60 χρόνων.

Στα πλάνα φαίνεται η 16χρονη να παίρνει κάτι από τον άνδρα ενώ εκείνος κάνει κίνηση λες και μετρά χρήματα. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα εξετάζουν μήπως ο άνδρας της πούλησε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα μιας και ως ανήλικη δεν μπορεί να ταξιδέψει με αεροπλάνο.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον άνδρα μέσα από τις πινακίδες του αυτοκινήτου του.

Το ενεχυροδανειστήριο και το δεύτερο κινητό

Πληροφορίες αναφέρουν πως η 16χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα προσαρμογής μιας και είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα με την οικογένειά της, τα τελευταία 3 χρόνια.

Οι αστυνομικοί αναζητούν και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, από τη στιγμή που η ανήλικη αποβιβάζεται από το ταξί στου Ζωγράφου.

Πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του STAR αναφέρουν πως η 16χρονη λίγο πριν φύγει από το Ρίο, είχε πουλήσει τα κοσμήματά της ενεχυροδανειστήριο ώστε να μαζέψει λεφτά. Μάλιστα αγόρασε δεύτερο κινητό τηλέφωνο από συμμαθήτριά της ενώ, πριν εξαφανιστεί και φρόντισε να διαγράψει τα social media της.

Οι γονείς της διαπίστωσαν πως πέρα από κάποια ρούχα, από το δωμάτιό της λείπει και το διαβατήριό της. Υπάρχουν πληροφορίες πως η 16χρονη έλεγε σε φίλους της ότι έχει έναν αδελφό στη Γερμανία που δεν έχει γνωρίσει και θέλει πολύ να τον δει.

Ο πατέρας της 16χρονης καταγγέλλει ότι οι αρχές έδρασαν με μεγάλη καθυστέρηση, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος και η σύζυγός του απευθύνθηκαν στην αστυνομία, αμέσως μόλις κατάλαβαν ότι το παιδί τους δεν επέστρεψε στο σπίτι από το σχολείο.

«Πήγε στο σχολείο και δεν γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες. Όταν δημοσιεύτηκε στην τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι μίλησαν για το θέμα, τότε έκαναν ανάλυση του υλικού της κάμερας στο σχολείο. Δεν ξέρω γιατί περίμεναν τόσο. Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα», είπε στο Live News.

Η Λόρα μαζί με τους γονείς της είχαν μετακομίσει τα τελευταία τρία χρόνια από τη Γερμανία στην Πάτρα, μια αλλαγή που, όπως φαίνεται, δυσκόλευε αρκετά τη 16χρονη.

Φίλη της, που μίλησε στο Mega, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσαρμογή της στην ελληνική κοινωνία. Σύμφωνα με την ίδια, η Λόρα αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα στο σχολείο και δυσκολευόταν πολύ με την ελληνική γλώσσα και τη νέα ζωή στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τη φίλη της, η 16χρονη είχε πουλήσει αρκετά προσωπικά της αντικείμενα, όπως ρούχα, τσάντες και καλλυντικά, προσπαθώντας να συγκεντρώσει χρήματα, αλλά δεν είχε εκμυστηρευτεί για ποιον σκοπό.

Η ίδια την είχε ρωτήσει γιατί πουλά τα πράγματά της κι εκείνη της είχε απαντήσει ότι δεν την άρεσαν πια και ήθελε να τα δώσει.

Η ασφάλεια Πατρών εξετάζει με προσοχή πληροφορίες που αναφέρουν ότι η 16χρονη είχε σκοπό να πάει στη Γερμανία, όπου ζει ο αδελφός της.

Στο επίκεντρο η περιοχή του Ζωγράφου

Η οδηγός του ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα κατέθεσε πως η Λόρα ήταν αμίλητη σε όλη τη διαδρομή και βαφόταν. Όπως είπε έδειχνε για φοιτήτρια και όχι για μαθήτρια Λυκείου.

Κατέθεσε επίσης την άφησε στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου και επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Λόρα έχει πάρει μαζί της το διαβατήριό της, ωστόσο, σύμφωνα με τον πατέρα της, δεν έχει ταξιδέψει με αεροπλάνο για το εξωτερικό. Όμως ερευνάται μήπως ο μυστηριώδης άνδρας της πούλησε πλαστά έγγραφα για να ταξιδέψει.

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η 16χρονη ήθελε να σβήσει κάθε ίχνος της. Γι’ αυτό άλλωστε έκλεισε όλα της τα social media και διέγραψε τους λογαριασμούς των email που είχε. Παράλληλα άλλαξε και τον αριθμό του τηλεφώνου της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί της.

Οι γονείς έχουν κάνει έκκληση στο κορίτσι να επικοινωνήσει μαζί τους, λέγοντας πως δεν έχουν θυμώσει και θέλουν μόνο να γυρίσει κοντά τους ασφαλής.

Προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος της, ενώ ερευνάται και αν κάποιος καθοδήγησε τη Λόρα για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει πριν εξαφανιστεί.

