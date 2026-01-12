search
12.01.2026 19:37

Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα στο Ρίο

12.01.2026 19:37
Patra

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο, που εξασφάλισε η ΕΡΤ, φαίνεται το κορίτσι την Πέμπτη στις 7.30 π.μ. να συνομιλεί με άντρα με γκρίζα μαλλιά έξω από κατάστημα στο Ρίο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες η Λόρα έφτασε στην Αθήνα με ταξί, ενώ ο άνδρας με τον οποίο συνομιλούσε έφυγε από το σημείο με Ι.Χ. συνοδευόμενος από άλλο κορίτσι.

Η Λόρα, που μετεγκαταστάθηκε με τους Γερμανούς γονείς της στην Πάτρα πριν από τρία χρόνια, δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ πουλούσε τα πράγματα της στο ebay, προκειμένου να γυρίσει στη Γερμανία, όπου ζει ο αδελφός της.

