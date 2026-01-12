Σέρρες: «Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή 100 αυτοί που τον χτύπησαν» – Συγκλονίζει η μητέρα του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

Έκκληση προς τους φίλους του γιου της, προκειμένου να αποκαλύψουν όποιες πληροφορίες γνωρίζουν για τη δολοφονία του, απηύθυνε η μητέρα του 17χρονου Άγγελου από τις Σέρρες, που έχασε τη ζωή του στις 5 Ιανουαρίου, μετά τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του από έναν 16χρονο.

Ο 16χρονος δράστης, που ομολόγησε την πράξη του, έχει κριθεί προφυλακιστέος, ωστόσο η οικογένεια του 17χρονου θύματος και οι δικηγόροι της εξακολουθούν να κάνουν λόγο για περισσότερους του ενός δράστες που συνδέονται με τη δολοφονία του Άγγελου.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, η μητέρα του 17χρονου εμφανίστηκε συντετριμμένη, και ζήτησε από τους φίλους τους γιου της, σε περίπτωση που γνωρίζουν κάτι για την υπόθεση, να σπεύσουν στις Αρχές και να μιλήσουν.

«Πρώτη φορά ακούω το πώς έφυγε ο γιος μου. Ήταν δύο μέτρα, όμορφος, αδύνατος, ευγενικός έξυπνος. Βγήκε να κάνει μια βόλτα και τον έψαξα επειδή δεν γύρισε ποτέ. Εγώ είδα μόνο το πρόσωπό του. Έφυγε σαν άγγελος, ήταν ο μικρός μου γιος, η χαρά μου, ο φίλος μου, ένα δώρο του Θεού. Τον προστάτευα με αγάπη και υπομονή. Είχα έναν άντρα, δυνατό στην ψυχή», ανέφερε αρχικά η μητέρα του 17χρονου.

«Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή εκατό αυτοί που τον χτύπησαν. Τον έχασα. Τι έπρεπε να πω στο παιδί μου; Μαζί με το τοστ πάρε και μια σιδερογροθιά; Πώς έπρεπε να τον μεγαλώσω; Τι έχει να πει η πολιτεία; Να του μάθω να χτυπάει; Ο 16χρονος πήγαινε πολεμικές τέχνες και τις εφάρμοσε στο κορμί του γιου μου; Αυτό μαθαίνουν στις πολεμικές τέχνες;», συνέχισε η ίδια.

«Πάντα τον συμβούλευα να διαφοροποιείται, να φεύγει μακριά από το κακό, να βοηθάει τον αδύναμο, να εμπιστεύεται τους νόμους, τον έκανα άντρα σωστό και πήρα το παιδικό μου νεκρό. Αλλά ο αγώνας ήταν άνισος. Ήταν ο εφήβος γιος μου αντιμέτωπος με την ανεπάρκεια της πολιτείας. Πώς λέμε “παιδί” τον δολοφόνο; Άλλος ένας έφηβος που μιλάνε για κακές συνθήκες διαβίωσης και μια θεία που ήθελε να βοηθήσει και δεν το έκανε. Δεν ξέρω πώς “έφυγε” το παιδί μου», τόνισε η μητέρα του 17χρονου με «σπασμένη» φωνή.

«Εγώ που συμβούλευα και έδινα αρχές στο παιδί μου, θρηνώ… Δεν ξέρω τι να πω και δεν θέλω να πω τίποτα. Μια παράκληση θέλω. Ο γιος μου είχε πολλούς φίλους, ήταν πολύ κοινωνικός. Στους φίλους του, παιδιά, στη μνήμη του, μιλήστε! Αυτό θα έκανε και ο Άγγελος για εσάς», πρόσθεσε κλείνοντας η μητέρα του 17χρονου.

«Το παιδί μου “έφυγε” μαρτυρικά»

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 17χρονου Άγγελου τόνισε ότι «αποκλείεται να είναι ένας ο δράστης», προσθέτοντας ότι «το παιδί μου “έφυγε” μαρτυρικά».

«Και όταν τον βρήκαμε και τον… είδα και… τον αντίκρυσα, δεν μπορώ να βγάλω αυτήν την εικόνα που είδαν τα μάτια μου. Ο Άγγελός μου “έφυγε” μαρτυρικά», πρόσθεσε.

«Οι υποψίες μας είναι ότι δεν είναι ένας ο δράστης. Υπάρχουν ένοχοι οι οποίοι διαφεύγουν. Ακόμα και ο πιο αδαής μπορεί να καταλάβει ότι είναι σχεδόν αδύνατον να γίνουν τέτοια χτυπήματα από έναν άνθρωπο», σημείωσε και ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου.

«Ήταν ένας ο δολοφόνος; Είχαν συμμετοχή και άλλοι; Για αυτό παρακαλώ ως πονεμένος γονιός και πατέρας, όποιος μικρός ή μεγάλος γνωρίζει ή είδε κάτι, να μη φοβηθεί και να μη σωπάσει και να πάει στην Ασφάλεια να καταθέσει. Να μάθω και εγώ πώς “έφυγε” ο Άγγελός μου. Από τα χτυπήματα; Δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς τον είδα», είπε στη συνέχεια ο πατέρας του 17χρονου.

Σημειώνεται ότι ο 16χρονος που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση, μέσω του απολογητικού υπομνήματος που κατέθεσε αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ μεταξύ των απαντήσεων που έδωσε σε συγκεκριμένη ερώτηση της ανακρίτριας ισχυρίστηκε ότι: «Θέλω να δείτε από κάμερες αν τυχόν έγινε κι άλλο σκηνικό. Σας ορκίζομαι, εγώ δεν μετείχα σε κάτι άλλο και δεν χτύπησα τόσο πολύ τον Άγγελο».

