Σέρρες: Νέα στοιχεία για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου – Σπαρακτική έκκληση από την αδελφή του – «Όποιος γνωρίζει κάτι να μιλήσει, μην φοβηθεί»

Νέα τροπή στη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες δίνουν στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, αφού σοβαρά εξετάζεται πλέον, το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ νέου ξυλοδαρμός του ανήλικου, προτού αυτός υποκύψει στα βαρύτατα τραύματά του και ξεψυχήσει στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Η οικογένεια δίνει μάχη ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και είναι πεπεισμένη πλέον πως ο ξυλοδαρμός που προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού τους δεν προκλήθηκε μόνο από τον 15χρονο αλλά και από άλλα άτομα, ενώ έχουν και ισχυρές ενδείξεις πως το παιδί τους μπορεί να ξυλοκοπήθηκε ακόμα και στο ίδιο τους το σπίτι στις Σέρρες.

Η αδερφή του Άγγελου, έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να μιλήσει, και μην φοβηθεί.

«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου γιατί πονάμε, δεν μπορεί κανείς να μας καταλάβει, πόσο πονάμε. Θέλω σίγουρα να μάθω τι επακριβώς έχει γίνει, την απόλυτη αλήθεια, για το τι έγινε, τι συνέβη στον αδερφό μου. Να παρακαλέσω οποιονδήποτε άνθρωπο δημόσια, χωρίς να φοβάται, αν ξέρει το οτιδήποτε, την παραμικρή λεπτομέρεια, να μιλήσει γιατί ακούμε καθημερινά πολλά πράγματα και κοντεύουμε να τρελαθούμε.

Και θέλω να σταθώ και στο ότι κανείς δεν τον προστάτευσε τον αδερφό μου, κανείς. Δηλαδή αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος και ο αδερφούλης μου ο μικρός, μόλις 17 δεν προστατεύτηκε από κανέναν. Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδερφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος. Γιατί αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος, ο επικίνδυνος δολοφόνος», είπε η αδερφή του 17χρονου στο Mega.

Παράλληλα, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, μιλώντας στην εκπομπή είπε πως τα χτυπήματα στον 17χρονο ήταν τόσο άσχημα, που ενδεχομένως να μην έγιναν μόνο με τα χέρια.

«Ο 17χρονος ήταν μαζί με τρεις φίλους του. Η εικόνα του ήταν πολύ άσχημη, γι’ αυτούς που τον είδαν το λέω. Είχε σπασμένη μύτη, κόψιμο στα χείλι και σπασμένα δόντια. Αυτό σημαίνει πως δεν τον χτύπησαν με τα χέρια. Θα μπορούσαν να έχουν ένα αντικείμενο, όπως σιδερογροθιά. Είχε αμυχές στα χέρια του. Τα στοιχεία από τις κάμερες έδειξαν πως το παιδί πάει στο πρακτορείο, γυρνάει με τους φίλους του, τον αφήνουν απέξω, μπαίνει στον προαύλιο χώρο μόνο του. Δεν μπαίνει κανένας άλλος πέρα από κάποιους delivery. Σιδερογροθιά δεν βρέθηκε», ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία Δώρας Ζέμπερη: Αποζημίωση 150.000 ευρώ στον πατέρα της γιατί δεν υπήρχε φύλαξη στο νεκροταφείο

Θρίλερ με την εξαφανιση της 16χρονης από την Πάτρα – Ενδείξεις ότι βρίσκεται στην Αθήνα

Κρήτη: Απολογείται σήμερα ο πατέρας που κακοποιούσε τις κόρες του στη Μεσαρά, ελεύθερη η μάνα