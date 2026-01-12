Θρίλερ με την εξαφανιση της 16χρονης από την Πάτρα – Ενδείξεις ότι βρίσκεται στην Αθήνα

Στο «κόκκινο» η αγωνία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Πέμπτης (8/1). Η ανήλικη είχε έρθει πριν από τρία χρόνια στην Ελλάδα μαζί με την οικογένεια της από τη Γερμανία και ζούσαν μόνιμα στην Πάτρα, όπου και χάθηκαν τα ίχνη της.

Η 16χρονη Λορα εξαφανίστηκε το πρωί της 8ης Ιανουαρίου ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι μετέβη στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα ήσυχο και συνεσταλμένο κορίτσι που δεν μιλάει καλά την ελληνική γλώσσα.

Φίλοι της οικογένειας αναφέρουν ότι εξαφανίστηκε την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία. Οι γονείς της ανήλικης ανησύχησαν όταν το μεσημέρι την περίμεναν να επιστρέψει στο σπίτι, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Συμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ενδέχεται η Λορα να συναντήθηκε με έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες η 16χρονη το πρωί της εξαφάνισης συνάντησε έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος είχε μαζί του ένα ακόμη ανήλικο παιδί. Στη συνέχεια ο άνδρας αποχώρησε μαζί με το ανήλικο παιδί ενώ η Λορα φέρεται να έφυγε με ταξί. Η οικογένεια και οι φίλοι της Λορας έχουν εντοπίσει μόνοι τους υλικό από κάμερες προσπαθώντας να ενημερώσουν τις αρχές ώστε να συλλεχθούν τα κρίσιμα στοιχεία.

Την υπόθεση παρακολουθεί ο οργανισμός το «Χαμόγελο του Παιδιού». Η έρευνα έχει περάσει πλέον στα χέρια της Εισαγγελίας Εφετών και Πρωτοδικών Πάτρας.

Οι έρευνες συνεχίζονται με την οικογένεια και τις αρχές να απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την εξαφάνιση της 16χρονης Λορας να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες αρχές.

