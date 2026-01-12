Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, ενώ σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ήδη χιονοπτώσεις σημειώνονται σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας, όπως η Δράμα, η Καβάλα, η Χαλκιδική και η Ροδόπη, με τη θερμοκρασία να ακολουθεί καθοδική πορεία.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρής Κολυδάς, κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα επεκταθούν νοτιότερα προς τις Σποράδες, τη Λήμνο, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη και τη Λέσβο, ενώ ο χιονιάς θα επηρεάσει και την Εύβοια, όπου αναμένεται χιονόστρωση.

Τι ισχύει για την Αττική

Για την Αττική, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι θα επηρεαστούν κυρίως τα βόρεια και τα βορειοανατολικά τμήματα, με κατά κανόνα ασθενείς χιονοπτώσεις. «Δεν είναι αθηναϊκός αυτός ο χιονιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι δεν αναμένονται γενικευμένα προβλήματα.

Επέκταση των φαινομένων σε Κυκλάδες και Κρήτη

Οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν νοτιότερα και στα ορεινά των βόρειων Κυκλάδες, κυρίως σε Άνδρο και Τήνο, καθώς και σε περιοχές της Κρήτης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, τα φαινόμενα δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια και από το βράδυ της Δευτέρας θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη.

Πολικές θερμοκρασίες – Η πιο κρύα ημέρα η Τρίτη

Ο Θοδωρής Κολυδάς εκτιμά ότι από την Αθήνα και νοτιότερα οι ελάχιστες θερμοκρασίες τη Δευτέρα δεν θα είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Αντίθετα, στη βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει τους -6 έως -8 βαθμούς Κελσίου.

Η πιο κρύα ημέρα αναμένεται να είναι η Τρίτη, με τις ελάχιστες θερμοκρασίες στα οροπέδια Νευροκόπι, Φλώρινα και Πτολεμαΐδα να πέφτουν τοπικά έως τους -12 και -13 βαθμούς. Από την Τετάρτη, ωστόσο, προβλέπεται «θεαματική άνοδος» της θερμοκρασίας, με την Αθήνα να φτάνει τους 14-15 βαθμούς Κελσίου.

«Καμπανάκι» για την Εύβοια

Ιδιαίτερη προσοχή στην Εύβοια ζήτησε ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για φαινόμενο που θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας.

«Θα έχουμε μια ψυχρή εισβολή που θα γίνει αισθητή από τη βόρεια χώρα από την Κυριακή και σε όλη τη χώρα τη Δευτέρα και την Τρίτη», ανέφερε, εξηγώντας ότι το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα θα σημειωθούν χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα σε περιοχές όπως τα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, η Χαλκιδική, η Ξάνθη, η Θάσος και η Καβάλα.

Τι θα γίνει σε Αττική και εθνικό δίκτυο

Σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, τα φαινόμενα θα κινηθούν στη συνέχεια νοτιότερα, επηρεάζοντας τις Σποράδες, την Εύβοια –κυρίως την κεντρική και νότια–, τα ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων και από τη Δευτέρα και την Κρήτη.

Για την Αττική και την ανατολική Στερεά Ελλάδα διευκρίνισε ότι θα υπάρξουν τοπικά χιονόνερο ή ασθενείς χιονοπτώσεις, κυρίως σε Πάρνηθα και Πεντέλη, χωρίς όμως γενικευμένα προβλήματα χιονόστρωσης. Αντίθετα, στην κεντρική Εύβοια απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς οι χιονοπτώσεις ενδέχεται να φτάσουν έως και τις πεδινές περιοχές.

Παγετός και επόμενες ημέρες

Το άλλο βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, με ολικό παγετό στη Δυτική Μακεδονία και ισχυρό παγετό τις πρωινές ώρες της Τρίτης και της Τετάρτης. Από την Τετάρτη και μετά, πάντως, οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν σταδιακά να ανεβαίνουν, επιστρέφοντας σε πιο κανονικά για την εποχή επίπεδα έως το τέλος της εβδομάδας.

Αναλυτικά το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής (11-01-26) στη χώρα μας με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά – ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.

Πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14-01-26).

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται νεφώσεις στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, στο Αιγαίο, στην Εύβοια και στην Κρήτη οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις, κυρίως σα ορεινά ηπειρωτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, σε περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου, της Εύβοιας, της Ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου έως το πρωί και στα ορεινά της Κρήτης έως το απόγευμα. Βροχές θα σημειωθούν στο Αιγαίο και σε περιοχές της Κρήτης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -9 έως -2 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -6 έως 4, στη Θεσσαλία από -4 έως 5, στην Ήπειρο από -5 έως 6, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από -3 έως 8, στα νησιά του Ιονίου και στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 1 έως 6, στις Κυκλάδες από 4 έως 8, στα Δωδεκάνησα από 6 έως 11 και στην Κρήτη από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 2 έως 5 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά του νομού 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από -3 έως 2 βαθμούς Κελσίου.

