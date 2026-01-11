search
11.01.2026 19:45

Ο Γεωργιάδης πέταξε «καρφί» σε Δένδια: «Να μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου» (video)

11.01.2026 19:45
adonis-georgiadis

Εσωκομματικά «καρφιά» πέταξε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια κοπής πίτας σε τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Ο υπουργός Υγείας πήγε στις τοπικές οργανώσεις Βριλησσίων και Μεταμόρφωσης, πετώντας σπόντες οι οποίες θα μπορούσε να πει κανείς εύκολα πως «φωτογραφίζουν» τον Νίκο Δένδια, με αφορμή και το πρόσφατο επεισόδιο με τον Δημήτρη Καιρίδη στη Βουλή.

Ο Γεωργιάδης αρχικά άφησε ένα υπονοούμενο για τη Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας πως «δεν πρέπει να σας παρασύρει το συναίσθημα και ότι όλα αυτά που γίνονταν δεν ήταν αθώα και ότι από πίσω κρύβεται ένα μεγάλο πολιτικό σχέδιο για την ανατροπή Μητσοτάκη…  Βλέπετε πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου τώρα. Αυτοί που έλεγαν ότι δεν το κάνουν για λόγους πολιτικούς, τελικά το κάνουν για λόγους πολιτικούς» είπε κάνοντας σύγκριση με την τραγωδία στο Κραν Μοντανά. «Αν γινόταν αυτό θα ψάχναμε να βρούμε τον επιχειρηματία που ήταν φίλος του Μητσοτάκη» είπε.

Στη συνέχεια, είπε αναφερόμενος στα εσωκομματικά της ΝΔ: «Αν μιλάς και υπερασπίζεσαι ένα δύσκολο έργο τότε θα φύγει και κανένας πόντος. Και για να το πω ανάποδα, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να φύγει κανένας πόντος δεν μιλάνε καθόλου. Αν δεν μιλάς και καθόλου δεν θα ξεφύγει απολύτως τίποτα. Ας μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου εμείς που δίνουμε μάχη για να μείνει η κυβέρνηση όρθια» λέει σε μια φράση που… παραπέμπει στον Ν. Δένδια.

Στη Μαδρίτη τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης – Επαφές με Σάντσεθ και βασιλιά Φίλιππο

Φάμελλος κατά Μητσοτάκη: Δεν είναι αλά καρτ η απαίτηση τήρησης του διεθνούς δικαίου

Ο Βενιζέλος βάζει δύσκολα στα κόμματα: Διεθνές δίκαιο σημαίνει και δικαιοδοτική διαδικασία που μπορεί να μην είναι πλήρως ικανοποιητική για τις ελληνικές θέσεις

karystianou_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «κόμμα Καρυστιανού» και η νέα ρωγμή στο πολιτικό σύστημα

iran (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ξεπέρασαν τους 500 οι νεκροί στις διαδηλώσεις

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οριστικά σε δύο γκρουπ οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό – Με 20 άτομα η κάθε ομάδα που θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου 

karvouniaris_new_123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η εξέγερση που βλέπουμε και η εξέγερση που κρύβεται

nous1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης 4-0: Περίπατος με όργια και καρέ τερμάτων του Νους

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

dandoylaki-new
LIFESTYLE

Κάτια Δανδουλάκη: Ενοχλημένη με την ανάρτηση για τον Χρήστο Πολίτη - Του fan club της και όχι δικό της το «αντίο»

