Προφυλακιστέος ο 16χρονος για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου στις Σέρρες – «Υπάρχουν κι άλλοι δράστες»

Προφυλακιστέος, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε ο 16χρονος, για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου στις Σέρρες.

Οι αστυνομικοί φυγάδευσαν τον 16χρονο από την πίσω πλευρά του κτιρίου, καθώς από νωρίς το πρωί η αδελφή του θύματος και φίλοι του είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το δικαστικό μέγαρο, ζητώντας δικαίωση.

Στην απολογία του υποστήριξε πως δεν ήθελε να σκοτώσει τον 17χρονο, επιμένοντας ότι τον χτύπησε μόνο στο κεφάλι, ενώ ζήτησε και συγγνώμη από την οικογένεια του.

«Υπάρχουν κι άλλοι δράστες»

Οι δικηγόροι της οικογένειας του 17χρονου ζήτησαν οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες να προσέλει στις αρχές.

Μάλιστα, ο Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος μέλος την νομικής ομάδας της οικογένειας του 17χρονου δήλωσε ότι εμπλέκονται κι άλλα άτομα. «Όλες αυτές τις μέρες η οικογένεια του αδικοχαμένου Άγγελου τις πέρασε βουβά σε σεβασμό στον Άγγελο και στην κοινωνία που είναι σε σοκ. Η οικογένεια ζητά την πλήρη διαλεύκανση του στιγερού εγκλήματος. Από την πρώτη στιγμή έγινε κατανοητό ότι υπάρχουν και έτεροι δράστες ».

