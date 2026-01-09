Καρυστιανού: Περιμένω να μου ζητηθεί επίσημα να αποχωρήσω από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 

Για την κριτική που δέχεται για την παραμονή της στην προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ενώ έχει κάνει σαφείς τις προθέσεις της να δημιουργήσει κόμμα τοποθετήθηκε η Μαρία Καρυστιανού.

Η ίδια δήλωσε ότι περιμένει να της ζητήσουν να παραιτηθεί. «Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Περιμένω να μου σταλθεί το αντίστοιχο e – mail. To Μάρτιο λήγει έτσι κι αλλιώς η θητεία, παρ’ όλα αυτά αφότου μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Δ.Σ., ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου», είπε χαρακτηριστικά.

Πότε θα γίνει η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος

Διέψευσε ότι η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου. «Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό! Δεν γνωρίζω πότε θα γίνει. Βγήκα και είπα ότι το κίνημα των πολιτών οργανώνεται και πάει πολύ καλά. Δεν έκανα διακήρυξη, δεν έβγαλα μανιφέστο. Θεωρώ ότι όλα αυτά γίνονται σκόπιμα για να με βάλουν υποχρεωτικά μπροστά και να με αποδομήσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για στοχοποίηση της «Γίνεται προσπάθεια στοχοποίησης προς το πρόσωπο μου. Να πω ότι η διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται όμως αυτό με δόλο ώστε να περαστεί το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις είναι άρρωστο. Δεν το λέω μόνο για το κόμμα, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Για εμένα το κόμμα είναι ένας διαφορετικός δρόμος που εγώ θεωρώ πως μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετική άποψη και είναι λογικό».

Για τη δίκη για τα βίντεο είπε «Επί της ουσίας δεν έχει ξεκινήσει η δίκη. Θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα να αναδείξουμε την αλήθεια με τα χαμένα βίντεο. Παρά την απογοήτευση είμαστε εδώ και θα είμαστε κάθε φορά… με ό,τι κουράγιο μας απομένει. Να πω ότι το διαίρει και βασίλευε δε θα περάσει. Έμαθα διάφορα δυσάρεστα σήμερα.

