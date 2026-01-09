Καρυστιανού: Οι αντιδράσεις των συγγενών η πρώτη δοκιμασία – Ρούτσι, Ασλανίδης, Πλακιάς απέναντι στο κόμμα

Ο ένας μετά τον άλλο οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικου δυστυχήματος των Τεμπών παίρνουν αποστάσεις από την εξεφρασμένη πρόθεση της Μαρίας Καρυστιανού να κατέβει στην πολιτική με ενα νέοι πολιτικο σχηματισμό.

Ασλανίδης: «Ο αγώνας μας δεν είναι για προσωπικές φιλοδοξίες»

Ο Παύλος Ασλανίδης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, μίλησε το πρωί της Τετάρτης στΑ Παραπολιτικά 90.1 υπογραμμίζοντας ότι ο Σύλλογος συστάθηκε για την αναζήτηση της αλήθειας σχετικά με το δυστύχημα και όχι για κομματικούς σκοπούς.

Ξεκαθάρισε δε ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», για να προσθέσει πως η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να προωθεί προσωπικές στρατηγικές και επιδιώξεις εξουσίας.

Ο ίδιος μάλιστα χαρακτήρισε ηθικά ασυμβίβαστο να δηλώνει πρόεδρος του Συλλόγου και ταυτόχρονα υποψήφια για πολιτική δράση.

«Είμαστε απέναντι σε αυτό» σημείωσε και πρόσθεσε: «Είναι ηθικό το θέμα. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς εκ μέρους ενός συλλόγου και να πατάς σε δύο βάρκες, να λες «είμαι πρόεδρος συλλόγου και πάω να κάνω κόμμα» αυτό είναι ασυμβίβαστο. Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα».

Ο Παύλος Ασλανίδης σημείωσε επίσης ότι οι εκλογές στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών μπορεί και να πραγματοποιηθούν νωρίτερα από τον Μάρτιο και να λήξει η θητεία της πρόεδρου, επισημαίνοντας ότι οι συγγενείς των θυμάτων δεν συμμερίζονται το πολιτικό της εγχείρημα.

Σχετικά με την επικείμενη επέτειο του δυστυχήματος, ο Παύλος Ασλανίδης διευκρίνισε ότι η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να συμμετάσχει ως γονέας, αλλά όχι σε πολιτικό πλαίσιο.

Τόνισε δε, ότι στόχος τους παραμένει η αποκάλυψη της αλήθειας και όχι η προσωπική προβολή.

Πλακιάς: «Ο Αντωνάκης με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι»

Με μια αιχμηρή ανάρτηση, ο Νίκος Πλακιάς έβαλε εμμέσως κατά της Μαρίας Καρυστιανού και του κόμματος που έχει στα σκαριά, όπως η ίδια σχεδόν ανακοίνωσε.

Ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών επέλεξε να απαντήσει σε μια ανάρτηση χρήστη του διαδικτύου, ο οποίος ανέφερε ότι αδίκησε τον Νίκο Πλακιά, υποστηρίζοντας πως δεν θα πολιτευτεί η Καρυστιανού

«Πάλεψα για μια εσφαλμένη άποψη. Υποστήριζα ότι δεν πολιτεύεται. Αντιμετώπισα με σφοδρότητα τις σπόντες του κ. Πλακιά, τον αδίκησα. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Η απέχθεια προς το καθεστώς έχει πλήξει την όσφρησή μας, έχει πλήξει την ευθυκρισία μας».

Πάλεψα για μια εσφαλμένη άποψη . Υποστήριζα ότι δεν πολιτεύεται . Αντιμετώπισα με σφοδρότητα τις σπόντες του κ. Πλακιά, τον αδίκησα . Δε μπορούσα να φανταστώ. Η απέχθεια προς το καθεστώς έχει πλήξει την όσφρηση μας, έχει πλήξει την ευθυκρισία μας .

Ο Νίκος Πλακιάς τού απάντησε με μια… κινηματογραφική εικόνα. «Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα; Κάνε εικόνα την σκηνή στο δικαστήριο. Ο Αντωνάκης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι. Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή» γράφει, και τονίζει ότι πολλοί δεν γνώριζαν τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων.

Η ανάρτηση Πλακιά:

«Ο έξυπνος το παραδέχεται, ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει.

Δεν είχες εσφαλμένη άποψη.

Απλώς δεν γνώριζες και εσύ όπως και πολλοί άλλοι τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων.

Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα;

Κάνε εικόνα την σκηνή στο δικαστήριο.

Ο Αντωνάκης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι.

Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή».

Ρούτσι: «Αφού πάει για κόμμα ας μην έχει σχέση με το σύλλογο»

Θέση απέναντι από τη Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή την πρόθεσή της να προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος, πήρε ο Πάνος Ρούτσι. Την κάλεσε μάλιστα να παραιτηθεί από την προεδρία του συλλόγου για τα θύματα των Τεμπών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1 «τον αγώνα που έδωσα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα αλλά για το παιδί μου να βρω την αλήθεια».

«Από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει τον αγώνα μας για τη δικαίωση των παιδιών μας, έχουμε δηλώσει ότι δεν έχουμε σχέση με κόμματα και χρώματα.

Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει ο καθένας είναι δικαίωμά του, όπως η κυρία Καρυστιανού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εφόσον δήλωσε ότι το πάει για κόμμα καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο» πρόσθεσε ο κ. Ρούτσι.

Κωνσταντινίδης: «Όχι, δεν θα πήγαινα στο κόμμα της»

Επικριτικός για τη Μαρία Καρυστιανού την οποία κατηγόρησε ότι «καπηλεύεται την ιστορία των Τεμπών» εμφανίστηκε το πρωί της Παρασκευής ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ο οποίος ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Ο ίδιος καταλόγισε «μυστικοπάθεια» στην κυρία Καρυστιανού εξηγώντας ότι ο λόγος για τον οποίο αποχώρησε από το σύλλογο ήταν γιατί «η Μαρία Καρυστιανού ήθελε μόνο γονείς στον σύλλογο, απέκλειε το δικαίωμα από παιδιά αδέρφια, παππούδες και τραυματίες να διεκδικήσουν τη δίκαιωσή τους».

«Η μυστικοπάθεια της Καρυστιανού ήταν η αιτία που δεν συνέχισα με τον σύλλογο, ο τρόπος που λειτουργούσε απέκλειε πολλούς συγγενείς» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1.

«Η κυρία Καρυστιανού θεωρεί ότι έχει αναλάβει προσωπικά το φορτίο να αποδώσει δικαιοσύνη για τα θύματα των Τεμπών αλλά και για το σύνολο των συγγενών και αυτό είναι καταγεγραμμένο σε όσα κάνει αλλά δεν έχει την αποκλειστικότητα για το έγκλημα που συνέβη» πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντινίδης, ο οποίος στην τραγωδία στα Τέμπη έχασε τη σύζυγό του.

Είπε, επίσης, ότι «αν θέλουν να λειτουργήσουν συλλογικά θα είμαι παρών για να υπηρετήσω τα Τέμπη και όχι κάποιο πρόσωπο», συμπληρώνοντας πως «όχι, δεν θα πήγαινα στο κόμμα της όσο δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια γύρω από αυτό».

Βουτσινά: «Να μην τολμήσει…»

Η Κατερίνα Βουτσινά που έχασε τον αδελφό της στα Τέμπη, με μια σκληρή ανάρτηση στο Χ στηλιτεύει ουσιαστικά τη συνολική στάση και τις πρωτοβουλίες της κ Καρυσταινού όλο αυτό το διάστημα αφήνοντας να εννοηθεί: πρώτον οτι δεν είχαν πάντα τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων συγγενών θυμάτων και δεύτερον ότι αρκετοί ήταν λανθασμένοι νομικά ή βιαστικοί και οδήγησαν σε χαμένες ευκαιρίες ακόμα και σε αθώωση επι της ουσίας – όπως λέει – του Κώστα Καραμανλή!

Παράλληλα προειδοποιεί την κ Καρυστιανού «να μην τολμήσει να ιδρύσει – αν ισχύουν οι πληροφορίες – το κόμμα της στις 28/2/26 πάνω στην θλιβερή επέτειο των 3 χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών και πάνω στα κόλλυβα των συγγενών των θυμάτων επιχειρώντας ίσως να μοχλεύσει επάνω στην συγκινησιακή φόρτιση της κοινωνιας, πολιτικά για το υπό σύσταση κόμμα της».

«Και ανυποθετικά κάποιος ιθύνων νους,σκέφτεται να το κάνει εκείνη την ημέρα. Θα είναι η απόλυτη ασέβεια,και εργαλειοποίηση των δολοφονημένων. Και σε αυτή την υποθετική περίπτωση,η οργή μου θα προκαλέσει αναταράξεις.Και εγώ δεν πετάω “πυροτεχνήματα”, προειδοποιεί και επισημαίνει: “το απαιτώ”!»

Παρακολούθησα με προσοχή την συνέντευξη που έδωσε η πολιτικός Μαρία Καρυστιανού.

Η ενασχόληση με την πολιτική από ότι λένε θεωρητικά,είναι η αγάπη για το εμείς.Το εγώ εξαλείφεται

— katerina voutsina (@katerinavoutsi5) January 6, 2026

Η ανάρτηση της κ Βουτσινά:

«Παρακολούθησα με προσοχή την συνέντευξη που έδωσε η πολιτικός Μαρία Καρυστιανού.

Η ενασχόληση με την πολιτική από ότι λένε θεωρητικά,είναι η αγάπη για το εμείς.Το εγώ εξαλείφεται

Αυτό δεν το είδα σε κανένα σημείο της συνέντευξης.

Επίσης αναφέρθηκε η κ.Καρυστιανού για τους αγώνες που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών,στην Ελλάδα και εξωτερικό.Παρέλειψε να αναφέρει,οτι το υπόμνημα που είχε καταθέσει στην Βουλή,ήταν και το “σπρώξιμο” που έδωσε στο να αθωωθεί επί της ουσίας ο Καραμανλής.

Δίνοντας την αναμόχλευση στο σάπιο επιτελικό κράτος που δρά δια της πλειοψηφίας,να “παρακάμψει την προανακριτική,γιατί το Σύνταγμα για αυτούς είναι ενα κουρελόχαρτο.Και να τον στείλουν στο “δικό τους Δικαστικό συμβούλιο”Διότι αυτό το σημείο συγκεκριμένα θα έπρεπε να περιμένει,για πιθανή αλλαγή συνιστώσων.Αμετάκλητο λάθος

Επίσης πρίν λίγο άκουσα στο κανάλι open ότι η πολιτικός κ.Καρυστιανού ,θα ιδρύσει το κόμμα της στις 28/2/26

Ελπίζω να είναι λάθος πληροφόρηση.Διότι εκείνη την ημέρα γίνονται τα 3χρονα μνημόσυνα των δολοφονημένων.Οι μάνες απο το προηγούμενο βράδι ετοιμάζουν κόλλυβα.Και αν υποθετικά κάποιος ιθύνων νους,σκέφτεται να το κάνει εκείνη την ημέρα.Θα είναι η απόλυτη ασέβεια,και εργαλειοποίηση των δολοφονημένων.

Και σε αυτή την υποθετική περίπτωση,η οργή μου θα προκαλέσει αναταράξεις.Και εγώ δεν πετάω “πυροτεχνήματα”

Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι ,έχει κάθε πολίτης σε αυτή την χώρα.Όχι με εφαλτήριο τον τάφο του αδερφού μου.Τον σεβασμό στη μνήμη του δεν τον ζητάω,το απαιτώ.

Ελπίζω να μη είναι σωστή η πληροφορία.»

