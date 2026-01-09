search
09.01.2026 10:08

Σπάνιο θέαμα στην Κάλυμνο: Φάλαινα εμφανίστηκε στον κόλπο των Αργινώντων (video)

09.01.2026 10:08
falaina_new
φωτογραφία αρχείο/shutterstock

Μια σπάνια επισκέπτρια εμφανίστηκε χθες, Πέμπτη (8/1), στην Κάλυμνο, όταν μία φάλαινα μεσαίου μεγέθους έκανε την εμφάνισή της στον κόλπο των Αργινώντων, προκαλώντας έκπληξη σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Το περιστατικό απαθανατίστηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει το εντυπωσιακό θαλάσσιο θηλαστικό να κινείται ήρεμα στα νερά του κόλπου, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα για τα ελληνικά δεδομένα.

Η παρουσία φαλαινών στο Αιγαίο δεν είναι συχνή, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί μεμονωμένες εμφανίσεις σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές της χώρας, γεγονός που προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων όσο και των επιστημόνων.

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν τις 22:00

astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού από κρατούμενο

taxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Θα περιμένουμε να συναντηθούμε με τον Κυρανάκη μέχρι τελικής πτώσεως» λέει ο Λυμπερόπουλος

xionia-ioannina
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σφοδρή χιονόπτωση μέσα στη πόλη 

karystianou new
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: Οι αντιδράσεις των συγγενών η πρώτη δοκιμασία – Ρούτσι, Ασλανίδης, Πλακιάς απέναντι στο κόμμα

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Καρυστιανού  

xionia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα χιονίσει ακόμα και μέσα στην Αθήνα

