Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που εδώ και 32 χρόνια αποτελεί την ταυτότητα του τόπου και ταυτόχρονα έχει αποκτήσει διεθνές κύρος, ανοίγει και φέτος τις πύλες του στις 17 Ιουλίου και θα διαρκέσει ώς τις 26 Ιουλίου.

Στόχος της καλλιτεχνικής του διευθύντριας – της Τζένης Αργυρίου – δεν είναι μόνο να φιλοξενήσει σημαντικούς Έλληνες και ξένους δημιουργούς, αλλά να επεκτείνει με νέες προτάσεις τον ρόλο του φεστιβάλ. Δημιουργεί, κατ’ επέκταση, τις συνθήκες ενός προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών για την ανταλλαγή ιδεών, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς αλλά και με διεθνή δίκτυα, προκειμένου να επιτευχθεί η προβολή της ελληνικής δημιουργίας στο εξωτερικό.

Επίσης ενεργοποιεί περισσότερο από ποτέ τον δημόσιο χώρο, καθώς οι δράσεις «Χοροί στην Πόλη» επεκτείνονται στην Κεντρική Πλατεία, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, στο Δημοτικό Στάδιο, στο Λιμάνι Καλαμάτας κ.α., αλλά και σε πόλεις της Πελοποννήσου (Σπάρτη, Άστρος Κυνουρίας, Ναύπλιο, Ξυλόκαστρο, Τρίπολη, Πύλος, Αρχαία Ολυμπία) μέχρι την Αρχαία Μεσσήνη που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά.

Το πρόγραμμα

Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Το φεστιβάλ ξεκινά στις 17-18 Ιουλίου με το έργο του Γάλλου χορογράφου Yoann Bourgeois «He Who Falls».

Ακολουθεί στις 20 Ιουλίου το «Tempo», μια συνεργασία του Φινλανδού σκηνοθέτη, ταχυδακτυλουργού και εικαστικού καλλιτέχνη Kalle Nio και του Βραζιλιάνου χορογράφου Fernando Melo.

H Γαλλίδα χορογράφος Leila Ka θα παρουσιάσει στις 23 Ιουλίου το έργο «Maldonne».

Στις 25 και 26 Ιουλίου η Εθνική Λυρική Σκηνή ανεβάζει το «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι». Πρόκειται για τέσσερα έργα σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και με τις δημιουργίες τριών χορογράφων (Πατρίτσια Απέργη, Εύα Γεωργιτσοπούλου, Ηλία Χατζηγεωργίου).

Εναλλακτική Σκηνή

Στις 18 και 19 Ιουλίου θα δούμε το «Mercury Rising» του Jefta van Dinther, το οποίο ασχολείται με τη νοηματική και τη γλώσσα των κωφών.

Στις 20 Ιουλίου παρουσιάζεται το έργο της Χαράς Κότσαλη «It’s the end of the amusement phase».

Στις 23 και 24 Ιουλίου η τολμηρή χορογράφος και χορεύτρια Marlene Monteiro Freitas δημιουργεί ένα εκρηκτικό σόλο με τίτλο «Guintche».

Στις 25 και 26 Ιουλίου θα παρακολουθήσουμε μια ενότητα ελληνικών έργων: «A User’s Manual» του Κωσταντίνου Παπανικολάου, «Lunar Seaga» του Αντώνη Βαή, «Mountains» της Μαίρης Ράντου, «Ποια είναι τα σώματα της εποχής μας;» της Ίριδας Καραγιάν, και «Superstar» της Ιωάννας Πορτόλου.

Αρχαία Μεσσήνη

Στις 22 Ιουλίου ο Γάλλος χορευτής και χορογράφος Filipe Lourenco, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συνδιαλέγεται με τον αρχαιολογικό χώρο παρουσιάζοντας το «Amazigh in Situ».

Στο δεύτερο μέρος, στη νέα ενότητα «Dancing with the Community», o μουσικός της παράστασης Amine Nouri θα παραμείνει στη σκηνή, προσκαλώντας το κοινό να χορέψει με τη μουσική του.

Παράλληλες δράσεις

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την έκθεση-αφιέρωμα στη Ζουζού Νικολούδη, το «Dancing on the Screen» με προβολές χορευτικών έργων, το ντοκιμαντέρ «Η καρδιά του Ταύρου» του Δημήτρη Παπαϊωάννου, συζητήσεις για τη σύγχρονη δραματουργία, εργαστήρια για παιδιά, εφήβους και άτομα άνω των 40 και για άτομα με αναπηρία, και σεμινάρια για επαγγελματίες από τον David Zambrano.

