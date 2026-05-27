search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 15:23
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 13:45

Super League: Δεν πέρασε η πρόταση αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος μετά από… ισοπαλία – Πώς ψήφισαν οι ομάδες

27.05.2026 13:45
super_league

Το αίτημα του ΠΑΟΚ και των ομάδων που υποβιβάστηκαν, για αναδιάρθρωση με παραμονή του Πανσερραϊκού και της ΑΕΛ, δεν πέρασε από την Super League.

Στο διοικητικό συμβούλιο οι εκπρόσωποι των ομάδων συμμετείχαν σε ψηφοφορία για το θέμα, με τον Ολυμπιακό να είναι η μονη ομάδα που ψήφισε… λευκό.

Το αποτέλεσμα ήταν 7-7 σε υπέρ και κατά και με το λευκό του Ολυμπιακού δεν πέρασε η πρόταση καθώς απαιτείται πλειοψηφία. 

Υπέρ ψήφισαν οι πέντε που έκαναν την πρόταση, δηλαδή η ΑΕΛ, ο Πανσερραϊκός, ο Παναιτωλικός, Αστέρας AKTOR και ΠΑΟΚ, καθώς και ο Λεβαδειακός και η ΕΠΟ.

Οι επτά ομάδες που καταψήφισαν την πρόταση ήταν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΟΦΗ, ο Βόλος, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος.

Διαβάστε επίσης:

Conference League: Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο μονομαχούν για το πρώτο τους ευρωπαϊκό τρόπαιο (video)

Τα συλλυπητήρια της UEFA για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα

Αλαφούζος για Βοτανικό: «Από το νέο γήπεδο θα φαίνεται η Ακρόπολη, θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
livanos_ main
ΚΟΣΜΟΣ

Σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο – Εντολές αναγκαστικού εκτοπισμού στα νότια της χώρας

ampelokipoi_metro_2705_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για καπνό σε κυλιόμενη σκάλα του σταθμού Αμπελοκήπων

opekepe sillifthentes kriti – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

panellinies_new
ΥΓΕΙΑ

Συμβουλές για το άγχος και τη διατροφή των μαθητών στις πανελλήνιες από τους γιατρούς της Λάρισας

SYRIZA_ELAS_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άρχισαν οι κόντρες ΣΥΡΙΖΑ – ΕΛ.Α.Σ.

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

tsipras karamanlis dendias doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη για τη δεύτερη θέση, η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα, χωρίς άγχος η Καρυστιανού, η κοινή γραμμή Καραμανλή – Δένδια, η κυβερνητική ομολογία για «μπλοκ» στον Δούκα    

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 15:23
livanos_ main
ΚΟΣΜΟΣ

Σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο – Εντολές αναγκαστικού εκτοπισμού στα νότια της χώρας

ampelokipoi_metro_2705_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για καπνό σε κυλιόμενη σκάλα του σταθμού Αμπελοκήπων

opekepe sillifthentes kriti – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

1 / 3