Super League: Δεν πέρασε η πρόταση αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος μετά από… ισοπαλία – Πώς ψήφισαν οι ομάδες

Το αίτημα του ΠΑΟΚ και των ομάδων που υποβιβάστηκαν, για αναδιάρθρωση με παραμονή του Πανσερραϊκού και της ΑΕΛ, δεν πέρασε από την Super League.

Στο διοικητικό συμβούλιο οι εκπρόσωποι των ομάδων συμμετείχαν σε ψηφοφορία για το θέμα, με τον Ολυμπιακό να είναι η μονη ομάδα που ψήφισε… λευκό.

Το αποτέλεσμα ήταν 7-7 σε υπέρ και κατά και με το λευκό του Ολυμπιακού δεν πέρασε η πρόταση καθώς απαιτείται πλειοψηφία.

Υπέρ ψήφισαν οι πέντε που έκαναν την πρόταση, δηλαδή η ΑΕΛ, ο Πανσερραϊκός, ο Παναιτωλικός, Αστέρας AKTOR και ΠΑΟΚ, καθώς και ο Λεβαδειακός και η ΕΠΟ.

Οι επτά ομάδες που καταψήφισαν την πρόταση ήταν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΟΦΗ, ο Βόλος, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος.

Διαβάστε επίσης:

Conference League: Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο μονομαχούν για το πρώτο τους ευρωπαϊκό τρόπαιο (video)



Τα συλλυπητήρια της UEFA για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα

Αλαφούζος για Βοτανικό: «Από το νέο γήπεδο θα φαίνεται η Ακρόπολη, θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας»