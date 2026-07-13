search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 14:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.07.2026 11:16

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιθέσεις στο Ιράν – Καταστροφές σε αμερικανικές βάσεις καταγράφουν δορυφόροι (Photo/Video)

13.07.2026 11:16
us_iran_attacks

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εικόνες από τις σφοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν δημοσιοποίησαν οι ΗΠΑ, ενώ δορυφορικές φωτογραφίες κατέγραψαν σημαντικές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του Περσικού, από τα αντίποινα της Τεχεράνης, καθώς η Μέση Ανατολή φλέγεται και πάλι.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν μια νέα επιχείρηση με «επιθετικά χτυπήματα», πλήττοντας δεκάδες στόχους που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, συνδέονται με την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται στη διεθνή εμπορική ναυτιλία, καταστρέφοντας εγκαταστάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραυλικές υποδομές.

«Το Στενό του Ορμούζ αποτελούν ζωτικό θαλάσσιο διάδρομο για το παγκόσμιο εμπόριο. Το Ιράν δεν το ελέγχει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Η αμερικανική επιχείρηση περιλάμβανε μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και μη επανδρωμένα συστήματα, μεταξύ των οποίων και νέα θαλάσσια drones μίας χρήσης. Οι επιθέσεις στόχευσαν συστήματα αεράμυνας, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, καθώς και βάσεις πυραύλων και UAVs.

Ο αμερικανικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση, στο οποίο φαίνονται μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροπλανοφόρα μέσα στη νύχτα και εκρήξεις να φωτίζουν διάφορες εγκαταστάσεις στο ιρανικό έδαφος. «Οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα και είναι έτοιμες να διασφαλίσουν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας θα παραμείνει διαθέσιμη για την εμπορική ναυτιλία, παρά τη συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη επιθετικότητα, παρενόχληση, απειλές και αυθαίρετες δηλώσεις του Ιράν», ανέφερε η CENTCOM.

«Το Ορμούζ είναι δικό μας»

Από την πλευρά του, το Ιράν επιβεβαίωσε τις αμερικανικές επιθέσεις, αναφέροντας ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τουλάχιστον έναν νεκρό. Στη συνέχεια, η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίποινα εναντίον χωρών του Περσικού που θεωρεί ότι συνεργάζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι έχει δικαίωμα ελέγχου στη θαλάσσια οδό από την οποία περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαϊκού εφοδιασμού.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν σημαντικές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις και καταστροφές πολεμικού υλικού (ακόμα και drones και αεροσκαφών) στο Μπαχρέιν, το Κατάρ και την Ιορδανία, ενώ οι φωτογραφίες ταυτίζονται με τους στόχους που το Ιράν υποστήριξε ότι έπληξε ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις στο έδαφός του.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι «το στενό του Ορμούζ είναι έδαφός μας και δεν θα επιτρέψουμε σε έναν παράνομο και δολοφονικό στρατό από την άλλη άκρη του κόσμου να συνεχίσει την παράνομη παρέμβασή του εκεί». Νωρίτερα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε κατηγορήσει τις ΗΠΑ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και για «εγκλήματα πολέμου». «Μόλις 25 ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει ανοιχτά σχεδόν όλα τα σημεία της εν λόγω συμφωνίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Το υπουργείο υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε «μεταφορικές υποδομές του Ιράν, αλιευτικά σκάφη, φορτηγίδες και μετεωρολογικές εγκαταστάσεις», χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές «μερικά από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα πολέμου». Παράλληλα, κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο Ασφαλείας να «λογοδοτήσουν οι επιτιθέμενες πλευρές και όσοι τις βοήθησαν και διευκόλυναν».

Διαβάστε επίσης

Independent: Αυτό είναι το σχέδιο του ΟΗΕ για τον τερματισμό του Κυπριακού μετά από 52 χρόνια αδιεξόδου

Ινδία: Τραγωδία με 9 νεκρούς εργαζόμενους – Τεράστιος όγκος σκουπιδιών τους καταπλάκωσε

Ιταλία: Ακροδεξιός πρώην πρωταθλητής και επιχειρηματίας ξυλοκόπησε μετανάστη και ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kafsonas-evropi-4 (2)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στοιχεία σοκ: Πάνω από 2.700 θάνατοι συνδέονται με τους πρόσφατους καύσωνες σε Αγγλία και Ουαλία

mega_logo
MEDIA

MEGA: Ετοιμάζει σειρά εμπνευσμένη από την παράδοση της Καρπάθου και την Κανακαρά

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Ψεύδεται χωρίς συστολή για τα F-35, στήνει έναν «ΣΥΡΙΖΑ 2»

allwyn-1
ADVERTORIAL

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη μουσική βραδιά των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes στο Release Athens Festival; (vid.) – Οι λαμπερές παρουσίες που εντόπισε ο φακός

argos-apologia-astynomikwn-sto-nafplio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δολοφονία 20χρονου στο Άργος: Απίστευτη δήλωση του δημάρχου – «Περριτή» η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών, με «προβλήματα συμπεριφοράς» το θύμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

al-thany-nisi
ΕΛΛΑΔΑ

Το χαμένο στοίχημα του πρώην εμίρη του Κατάρ Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι -  Πώς η επένδυση-μαμούθ στην Οξυά «βούλιαξε» σε δικαστήρια και γραφειοκρατία

germany_paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι πέντε μεγαλύτερες απογοητεύσεις της διοργάνωσης

kalpi-ekloges-121-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ενισχύεται το... δίπολο ΝΔ - ΕΛΑΣ, υποχωρούν ΠΑΣΟΚ, Καρυστιανού, ενισχύεται ο Σαμαράς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 14:02
kafsonas-evropi-4 (2)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στοιχεία σοκ: Πάνω από 2.700 θάνατοι συνδέονται με τους πρόσφατους καύσωνες σε Αγγλία και Ουαλία

mega_logo
MEDIA

MEGA: Ετοιμάζει σειρά εμπνευσμένη από την παράδοση της Καρπάθου και την Κανακαρά

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Ψεύδεται χωρίς συστολή για τα F-35, στήνει έναν «ΣΥΡΙΖΑ 2»

1 / 3