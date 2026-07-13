Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιθέσεις στο Ιράν – Καταστροφές σε αμερικανικές βάσεις καταγράφουν δορυφόροι (Photo/Video)

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Εικόνες από τις σφοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν δημοσιοποίησαν οι ΗΠΑ, ενώ δορυφορικές φωτογραφίες κατέγραψαν σημαντικές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του Περσικού, από τα αντίποινα της Τεχεράνης, καθώς η Μέση Ανατολή φλέγεται και πάλι.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν μια νέα επιχείρηση με «επιθετικά χτυπήματα», πλήττοντας δεκάδες στόχους που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, συνδέονται με την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται στη διεθνή εμπορική ναυτιλία, καταστρέφοντας εγκαταστάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραυλικές υποδομές.

The US and Iran exchanged strikes over the weekend, raising oil prices and prompting concerns over the Strait of Hormuz, a key waterway for global energy shipments https://t.co/upS8qdvCxP pic.twitter.com/6okVxvEO7s — Reuters (@Reuters) July 13, 2026

«Το Στενό του Ορμούζ αποτελούν ζωτικό θαλάσσιο διάδρομο για το παγκόσμιο εμπόριο. Το Ιράν δεν το ελέγχει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Η αμερικανική επιχείρηση περιλάμβανε μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και μη επανδρωμένα συστήματα, μεταξύ των οποίων και νέα θαλάσσια drones μίας χρήσης. Οι επιθέσεις στόχευσαν συστήματα αεράμυνας, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, καθώς και βάσεις πυραύλων και UAVs.

Iran and the US released footage showing missile exchanges amid conflicting claims over the status of the Strait of Hormuz https://t.co/j5QnY4hnM4 pic.twitter.com/NzDzS1N5hE — Reuters (@Reuters) July 13, 2026

Ο αμερικανικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση, στο οποίο φαίνονται μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροπλανοφόρα μέσα στη νύχτα και εκρήξεις να φωτίζουν διάφορες εγκαταστάσεις στο ιρανικό έδαφος. «Οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα και είναι έτοιμες να διασφαλίσουν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας θα παραμείνει διαθέσιμη για την εμπορική ναυτιλία, παρά τη συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη επιθετικότητα, παρενόχληση, απειλές και αυθαίρετες δηλώσεις του Ιράν», ανέφερε η CENTCOM.

«Το Ορμούζ είναι δικό μας»

Από την πλευρά του, το Ιράν επιβεβαίωσε τις αμερικανικές επιθέσεις, αναφέροντας ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τουλάχιστον έναν νεκρό. Στη συνέχεια, η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίποινα εναντίον χωρών του Περσικού που θεωρεί ότι συνεργάζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι έχει δικαίωμα ελέγχου στη θαλάσσια οδό από την οποία περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαϊκού εφοδιασμού.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν σημαντικές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις και καταστροφές πολεμικού υλικού (ακόμα και drones και αεροσκαφών) στο Μπαχρέιν, το Κατάρ και την Ιορδανία, ενώ οι φωτογραφίες ταυτίζονται με τους στόχους που το Ιράν υποστήριξε ότι έπληξε ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις στο έδαφός του.

JUST IN: Newly released Sentinel-2 satellite imagery dated July 12, appears to show Iranian strikes hitting multiple U.S. military installations across the Gulf and Jordan.



Bahrain: The imagery appears to show a direct hit on a warehouse inside the U.S. Navy's Fifth Fleet… pic.twitter.com/WLIIFSEgD3 July 13, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι «το στενό του Ορμούζ είναι έδαφός μας και δεν θα επιτρέψουμε σε έναν παράνομο και δολοφονικό στρατό από την άλλη άκρη του κόσμου να συνεχίσει την παράνομη παρέμβασή του εκεί». Νωρίτερα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε κατηγορήσει τις ΗΠΑ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και για «εγκλήματα πολέμου». «Μόλις 25 ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει ανοιχτά σχεδόν όλα τα σημεία της εν λόγω συμφωνίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Το υπουργείο υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε «μεταφορικές υποδομές του Ιράν, αλιευτικά σκάφη, φορτηγίδες και μετεωρολογικές εγκαταστάσεις», χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές «μερικά από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα πολέμου». Παράλληλα, κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο Ασφαλείας να «λογοδοτήσουν οι επιτιθέμενες πλευρές και όσοι τις βοήθησαν και διευκόλυναν».

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