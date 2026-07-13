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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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13.07.2026 12:26

Η Διαμαντοπούλου γκρινιάζει για τις δημοσκοπήσεις, αφήνει αιχμές για τον Τσίπρα και ένα… ερωτηματικό 

13.07.2026 12:26
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Οι δημοσκοπήσεις τον Ιούλιο δείχνουν πως το ΠΑΣΟΚ παγιώνεται στην 3η θέση πίσω από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με την Άννα Διαμαντοπούλου να εκφράζει την ενόχλησή της γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι πολλές και «δημιουργούν στρέβλωση»

«Έχουμε 11 δημοσκοπήσεις σε 30 μέρες. Αναπαράγεται συνεχώς ένα γεγονός. Οι δημοσκοπήσεις μάς προβληματίζουν, αλλά επ’ ουδενί δεν προεξοφλούν το αποτέλεσμα των εκλογών» ανέφερε στο ραδιόφωνο του Status.

Η Διαμαντοπούλου ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να συνεχίσει τη μάχη του, αντί να εγκλωβιστεί στη συζήτηση για τα ποσοστά. «Έχουμε δύο επιλογές: να καθίσουμε να κλαίμε ή να βάλουμε μπροστά τις μηχανές και να αποδείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει τον άλλο πόλο»

Οσον αφορά το ενδεχόμενο συνεργασιών, άφησε μία ατάκα που μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους. «Σε καμία χώρα η αντιπολίτευση δεν λέει πριν τις εκλογές ότι θα κυβερνήσει με τον αντίπαλό της» είπε.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Ο κ. Τσίπρας λέει σήμερα να μειωθούν τα μερίσματα στις επιχειρήσεις (ο φόρος), ενώ ο ίδιος τα αύξησε. Μιλά για τις συντάξεις, ενώ ήταν ο δικός του νόμος που τις μείωσε» είπε και πρόσθεσε: «Το μόνο που έκανε είναι να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ και να συνεργάζεται με το πιο ακροδεξιό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που ήταν ο κ. Καμμένος ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός του Ανδρέα Παπανδρέου. Και έκανε όλα αυτά και τώρα βγαίνει και μιμείται τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτά δεν θα τα ξεχάσει ο ελληνικός λόγος και εμείς επίσης δεν θα τα ξεχάσουμε και θα τα φέρουμε στην επιφάνεια».

«Έχουμε έναν ευτελισμό της κοινοβουλευτικής παρουσίας. Βουλευτές που εξελέγησαν ως αξιωματική αντιπολίτευση παραδίδουν τις έδρες τους για να πιάσουν θέση στο επόμενο κόμμα. Αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί» είπε ακόμη για τον πρώην πρωθυπουργό.

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