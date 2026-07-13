Σταθερά διψήφια η δεξαμενή Σαμαρά – Πού τον υπολογίζουν τα γκάλοπ

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Ένα ερώτημα αναζητά απάντηση αυτό τον καιρό, ως προς το κεντρικό πολιτικό σκηνικό και τις ισορροπίες μεταξύ των κομμάτων: Τι ποσοστό μπορεί να πετύχει το κόμμα Σαμαρά, το οποίο είναι στα σκαριά.

Μία σειρά από δημοσκοπήσεις λοιπόν – με τελευταία τη σημερινή της GPO– επιβεβαιώνει ότι η δεξαμενή είναι σε άνετο διψήφιο ποσοστό. Και μάλιστα η GPO καταγράφει ανοδική τάση – από το 9,2% στο 12,3%. Δίνει δε εκτίμηση για τελικό ποσοστό 4,6% στις κάλπες.

Σύμφωνα με το επιτελείο του Σαμαρά βέβαια, τα ποσοστά είναι πολύ πιο πάνω. Αλλά ακόμα κι έτσι, διαφαίνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός πείθει και τους πιο δύσπιστους ότι θα είναι ρυθμιστής.

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