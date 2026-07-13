Η Μενδώνη εγκαινίασε στη Λέσβο έργο έτοιμο εδώ και… ένα χρόνο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, στο πλαίσιο του συνθήματος «το είπαμε, το κάναμε» η κυβέρνηση θα… κόψει πολλές κορδέλες το επόμενο διάστημα, εγκαινιάζοντας έργα τα οποία είτε παραδίδονται είτε αρχίζουν.

Ωστοσο, φαίνεται ότι στη… φούρια τους να δείξουν έργο, διάφορα κυβερνητικά στελέχη έχουν… πάρει φόρα και εγκαινιάζουν ό,τι βρεθεί στο δρόμο τους. Πάρτε παράδειγμα την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η οποία χθες έκοψε κορδέλα στον Μεσαιωνικό Πύργο του Αμπελικού και στο Μουσείο Ρητίνης, στη Λέσβο.

Μόνο που, όπως σημειώνει το site stonisi.gr, το έργο στον πύργο έχει ολοκληρωθεί ήδη από το καλοκαίρι του 2025 και πέρσι τον Αυγούστου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου είχε διοργανώσει την πρώτη επίσημη παρουσίασή του στο κοινό, παρουσία του δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα.

Το ξαναλέμε, καταλαβαίνουμε το άγχος της κυβέρνησης να εμφανίσει αποτελέσματα, αλλά εγκαίνια σε έργο που έχει παραδοθεί εδώ και ένα χρόνο, ε, μοιάζουν κάπως…

Διαβάστε επίσης

Υπάρχει… φλερτ ΕΛΑΣ – Ραλλίας;

Βουλή: Ήγγικεν η ώρα του… Αβραμόπουλου

Τα συλλυπητήρια Μητσοτάκη στο Κατάρ για τον θάνατο του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι