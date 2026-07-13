search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 11:19
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.07.2026 09:17

Η Μενδώνη εγκαινίασε στη Λέσβο έργο έτοιμο εδώ και… ένα χρόνο

13.07.2026 09:17
lina_mendoni_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, στο πλαίσιο του συνθήματος «το είπαμε, το κάναμε» η κυβέρνηση θα… κόψει πολλές κορδέλες το επόμενο διάστημα, εγκαινιάζοντας έργα τα οποία είτε παραδίδονται είτε αρχίζουν.

Ωστοσο, φαίνεται ότι στη… φούρια τους να δείξουν έργο, διάφορα κυβερνητικά στελέχη έχουν… πάρει φόρα και εγκαινιάζουν ό,τι βρεθεί στο δρόμο τους. Πάρτε παράδειγμα την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η οποία χθες έκοψε κορδέλα στον Μεσαιωνικό Πύργο του Αμπελικού και στο Μουσείο Ρητίνης, στη Λέσβο.

Μόνο που, όπως σημειώνει το site stonisi.gr, το έργο στον πύργο έχει ολοκληρωθεί ήδη από το καλοκαίρι του 2025 και πέρσι τον Αυγούστου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου είχε διοργανώσει την πρώτη επίσημη παρουσίασή του στο κοινό, παρουσία του δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα.

Το ξαναλέμε, καταλαβαίνουμε το άγχος της κυβέρνησης να εμφανίσει αποτελέσματα, αλλά εγκαίνια σε έργο που έχει παραδοθεί εδώ και ένα χρόνο, ε, μοιάζουν κάπως

Διαβάστε επίσης

Υπάρχει… φλερτ ΕΛΑΣ – Ραλλίας;

Βουλή: Ήγγικεν η ώρα του… Αβραμόπουλου

Τα συλλυπητήρια Μητσοτάκη στο Κατάρ για τον θάνατο του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
us_iran_attacks
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιθέσεις στο Ιράν – Καταστροφές σε αμερικανικές βάσεις καταγράφουν δορυφόροι (Photo/Video)

4me2design-car-2429281
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς οδηγούμε σωστά με γεμάτο πορτμπαγκάζ και όλη την οικογένεια επιβάτες

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέα ντουέτα, υπό μελέτη, σε «Σήμερα» και «Δεκατιανούς» από τη νέα σεζόν

mitsotakis-tsipras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγριεύει η κόντρα μεταξύ ΝΔ και Τσίπρα – Γιατί το σκληρό ροκ και η πόλωση ωφελεί και τις δύο πλευρές

vakxes-1
ADVERTORIAL

Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026 – Πρόγραμμα εκδηλώσεων 13-27 Ιουλίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

al-thany-nisi
ΕΛΛΑΔΑ

Το χαμένο στοίχημα του πρώην εμίρη του Κατάρ Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι -  Πώς η επένδυση-μαμούθ στην Οξυά «βούλιαξε» σε δικαστήρια και γραφειοκρατία

TSIPRAS_ELAS_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Οι 400+1 του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ. – Η σύνθεση και τα βασικά χαρακτηριστικά

germany_paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι πέντε μεγαλύτερες απογοητεύσεις της διοργάνωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 11:19
us_iran_attacks
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιθέσεις στο Ιράν – Καταστροφές σε αμερικανικές βάσεις καταγράφουν δορυφόροι (Photo/Video)

4me2design-car-2429281
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς οδηγούμε σωστά με γεμάτο πορτμπαγκάζ και όλη την οικογένεια επιβάτες

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέα ντουέτα, υπό μελέτη, σε «Σήμερα» και «Δεκατιανούς» από τη νέα σεζόν

1 / 3