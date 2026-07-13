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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Χρυσικόπουλος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

13.07.2026 08:33

Ελληνοτουρκικά: Η Αθήνα… παρακολουθεί Άγκυρα και Ουάσινγκτον, επιμένει στην «ιστορική ανορθογραφία» του casus belli

13.07.2026 08:33
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Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη δεν θα μπορούσε να λείπει από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του πρωθυπουργού – πόσο μάλλον μετά το… bromance του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τις δεσμεύσεις για άρση κυρώσεων των ΗΠΑ στην Τουρκία και επιστροφή της χώρας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35.

Αναφερόμενος, λοιπόν, στις εργασίες της Συνόδου, αλλά και γενικότερα στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «στις παρεμβάσεις μου, κατέστησα σαφές ότι η ισχύς μιας αμυντικής συμμαχίας δεν μετριέται μόνο με εξοπλισμούς, αλλά και με τον σεβασμό των αρχών πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε. Και η συνοχή της κρίνεται και από τις σχέσεις καλής γειτονίας. Σχέσεις που η πατρίδα μας επιδιώκει σταθερά με όλες τις χώρες της περιοχής. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό casus belli της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε τον διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας».

Στην ουσία ο πρωθυπουργός επανέλαβε τις θέσεις που πάγια αναπτύσσει η Αθήνα το τελευταίο διάστημα, βλέποντας την Άγκυρα να προσπαθεί να αξιοποιήσει τις καλές σχέσεις Τραμπ – Ερντογάν για να αναβαθμίσει τη θέση της εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα τα σημάδια δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά για τους στόχους της Ελλάδας: το Κογκρέσο φαίνεται ότι ενέκρινε την πώληση κινητήρων F110 της General Electric στην Τουρκία, οι οποίοι θα τροφοδοτούν το εγχώριο μαχητικό 5ης γενιάς TF-X KAAN (σημειώνεται ότι οι κινητήρες είναι παλιότερης γενιάς και – θεωρητικά – δεν συνάδουν με σύγχρονα stealth αεροσκάφη, ωστόσο, θεωρούνται ως ενδιάμεση λύση μέχρι να αναπτυχθεί εγχώριος κινητήρας).

Επίσης, τουρκικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η Τουρκία έχει έλθει σε συμφωνία με το Κατάρ ή με τα ΗΑΕ, προκειμένου να του πουλήσει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 – η αγορά του οποίου οδήγησε το 2019 στην αποβολή της Άγκυρας από το πρόγραμμα των F-35 και ότι η Ρωσία – η οποία θα πρέπει να δώσει το «πράσινο φως» για την πώληση αυτή, είναι σε φάση συζητήσεων με τους εμπλεκόμενους και δεν φαίνεται να έχει αντιρρήσεις. Στην περίπτωση που η πώληση προχωρήσει, τότε ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την (σχετικά ταχεία) παραλαβή έξι F-35 που παραμένουν αποθηκευμένα στις ΗΠΑ από το 2019, ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν η γείτονα χώρα θα επιστρέψει και ως κατασκευάστρια εξαρτημάτων του μαχητικού.

H Αθήνα εκτιμά ότι, ακόμη και αν η Τουρκία πουλήσει τους S-400, η επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35 αποτελεί μια μακρά και σύνθετη διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας ο Τραμπ δεν μπορεί να παρακάμψει το Κογκρέσο, όπου υπάρχει μια διακομματική ομάδα που αντιτίθεται σταθερά γενικότερα στην επιστροφή στο status quo ante, όσον αφορά στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας ειδικά για τα αμυντικά προγράμματα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση θεωρεί ότι το casus belli αποτελεί ένα πολύ ισχυρό «χαρτί» – και μάλιστα σε μια στιγμή που η Τουρκία δέχεται κριτική για τη συνολική στάση της έναντι των διαφόρων «αναφλέξεων» στη Μέση Ανατολή και τις σχέσεις της με τη Χαμάς και το Ιράν, αλλά και τις απειλές προς το Ισραήλ.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, χαρακτήρισε το casus belli ως ένα «βαρύ και διαρκές εμπόδιο» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, λέγοντας ότι «δεν νοείται σήμερα μια χώρα που επιδιώκει να έχει ενεργό ρόλο στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφάλειας να διατηρεί μια απειλή πολέμου απέναντι σε μια γειτονική και σύμμαχο χώρα». Ωστόσο, υπερασπίστηκε την κουλτούρα διαλόγου με την Τουρκία που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση, λέγοντας ότι «το να μην υπάρχει καμία συζήτηση με την Τουρκία θα αποτελούσε πραγματικά μια πολιτική καταστροφής.

Εν πάση περιπτώσει, η Αθήνα θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα τεκταινόμενα σε Άγκυρα και Ουάσινγκτον, θα παρεμβαίνει όπου το κρίνει απαραίτητο και θα συνεχίσει την πολιτική του σοβαρού και αξιόπιστου συμμάχου και πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, περιμένοντας να δει αν το… bromance θα εξελιχθεί σε κάτι πιο… σοβαρό, ή αν το Κογκρέσο θα «βάλει φρένο» στις φιλοδοξίες του Ερντογάν.

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