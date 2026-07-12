ΚΚΕ για τον θάνατο από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο: «Ως εδώ – Όχι άλλα Τέμπη, όχι άλλες Βιολάντες, όχι άλλοι Ασπρόπυργοι»

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Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εργαζομένου που υπέκυψε στα τραύματά του μετά την έκρηξη και τη φωτιά σε εγκατάσταση στον Ασπρόπυργο εκφράζει το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του.

Το κόμμα κάνει λόγο για «εγκλήματα κράτους και κεφαλαίου» και καλεί σε ενίσχυση της πάλης για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς.

«Ως εδώ! Όχι άλλα Τέμπη, όχι άλλες Βιολάντες, όχι άλλοι Ασπρόπυργοι», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός απέναντι σε περιστατικά που, όπως σημειώνει, συνδέονται με την επιδίωξη διασφάλισης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Παράλληλα, ζητά την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και την κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον.

Το ΚΚΕ εκφράζει επίσης τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και των συνδικάτων της περιοχής, τα οποία προετοιμάζουν απεργιακές δράσεις με αφορμή το δυστύχημα.

Καταλήγοντας, τονίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής πρέπει να τεθεί πάνω από τα επιχειρηματικά κέρδη, επαναλαμβάνοντας το σύνθημα: «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

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