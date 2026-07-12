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12.07.2026 13:23

Γιαννούλης για Πολάκη: Η επιστροφή οποιουδήποτε διαγραφέντος βουλευτή γίνεται μόνο με τον κανονικό τρόπο

12.07.2026 13:23
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«Η επανένταξη οποιουδήποτε διαγραφέντος βουλευτή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του προέδρου και της ίδιας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, και δεν αποτελεί αντικείμενο αποφάσεων άλλων κομματικών οργάνων», διαμήνυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Γιαννούλης κατά την παρουσία του σήμερα στο Action 24.

«Δεν μπορεί να υποκατασταθεί από καμία άλλη απόφαση», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τη χθεσινή του τοποθέτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χρήστος Γιαννούλης τόνισε: «Αριστερά και βία και εντάσεις δεν πάνε μαζί. Αντί την παραίτηση Φάμελλου να την κάνουμε σημείο επανεκκίνησης, το κάναμε συγκρουσιακό πεδίο, δίνοντας ακόμα μια δικαιολογία σε όποιον σκεφτόταν να αποχωρήσει. Η συλλογική ηγεσία είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά θα άξιζε να το προσπαθήσουμε».

«Κορυφαίο πολιτικό γεγονός η παραίτηση Φάμελλου»

Για την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, ο κ. Γιαννούλης είπε ότι αποτελεί από μόνη της ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός, το οποίο δεν πρέπει να επισκιαστεί από διαδικαστικές αντιπαραθέσεις γύρω από τη λειτουργία των κομματικών οργάνων και τόνισε την ανάγκη να επιστρέψει η δημόσια συζήτηση στην ουσία της πολιτικής και στα προβλήματα της κοινωνίας.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων, σημείωσε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είχε πολιτικό νόημα όσο υπήρχε ανοιχτό το πεδίο του διαλόγου. Μετά τη σαφή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα για την αυτόνομη πορεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η συγκεκριμένη συζήτηση έχει ολοκληρωθεί ως προς αυτό το σκέλος.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο στρατηγικός στόχος δεν αλλάζει. H αναζήτηση ευρύτερων προοδευτικών συγκλίσεων παραμένει αναγκαία μέχρι και την προκήρυξη των εκλογών, καθώς κανένα κόμμα δεν μπορεί μόνο του να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή που ζητά η κοινωνία.

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