Πολιτική Προστασία: Έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση λόγω «πολύ υψηλού κινδύνου» πυρκαγιάς – Οι περιοχές

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Ισχυρή έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση προς όλους τους πολίτες της χώρας, με έμφαση την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία, που έχει πληγεί ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες από πυρκαγιές και ένα κομμάτι της είναι σε «πορτοκαλί» ετοιμότητα, αύριο Δευτέρα, 13 Ιουλίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις, απευθύνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο.

«Σε ημέρες αυξημένης επικινδυνότητας, ακόμη και μία μικρή πράξη αμέλειας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Η τήρηση των μέτρων πρόληψης και η αποφυγή κάθε επικίνδυνης δραστηριότητας στην ύπαιθρο μπορούν να αποτρέψουν την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς και να συμβάλουν καθοριστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων η Πολιτική Προστασία.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, ενώ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Δευτέρα 13/07



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:



📍 #Κιλκίς



📍 περιοχές #Θεσσαλονίκης



🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας



ℹ️ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/2gk5D9Biyw — Civil Protection GR (@CivPro_GR) July 12, 2026

Η αυριανή πρόβλεψη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφει αυξημένο αριθμό πυρκαγιών, με διαδοχικά περιστατικά που έχουν προκαλέσει σημαντική επιχειρησιακή κινητοποίηση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Η εμπειρία των τελευταίων ημερών αποδεικνύει ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί, όταν συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή βλάστηση, ισχυρούς ανέμους και έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά, με σοβαρές επιπτώσεις.

Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη υπευθυνότητα και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες ψησταριές, στο κάπνισμα μελισσών, στην απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των περιοχών πολύ υψηλού κινδύνου έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών και τονίζεται: Ωστόσο, η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας παραμένει η πρόληψη.

Καταλήγοντας η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τα μηνύματα του 112.

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