search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.07.2026 17:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

12.07.2026 15:38

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Μεσσηνία

12.07.2026 15:38
seismos_2004_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12.07) στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 9 χλμ. ΑΒΑ των Αφραρών Μεσσηνίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στην Κρήτη: Αυτοκίνητο «απογειώθηκε» και προσγειώθηκε πάνω σε δέντρο και παρκαρισμένα αμάξια (Video)

Καιρός: Η αιχμηρή ανάρτηση Κολυδά για το τέλος των εβδομαδιαίων προγνώσεων της ΕΜΥ

Βάρκιζα: Χειροπέδες σε 24χρονο για κόντρα με μηχανές – Κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
siragga
ΕΛΛΑΔΑ

Επικίνδυνη οδήγηση σε σήραγγα: Αυτοκίνητο κινείται με τις πόρτες ανοιχτές θετοντας σε κίνδυνο τα υπόλοιπα αμάξια

Pyrosvestiko elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ωρωπό – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα», και 4 εναέρια στη μάχη με τις «φλόγες»

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Παρίσι τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης

dikastiria_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Eπίθεση στο σπίτι της Νέστορα: Στο μικροσκόπιο δύο κινητά τηλέφωνα – Η ομπρέλα που πρόδωσε τους δράστες

haaland
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Χάαλαντ αποκάλυψε την ομάδα που θα υποστηρίζει στο τουρνουά (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

soi-new
MEDIA

Τι τηλεθέαση έκανε το «Σόι Σου» στο φινάλε

pensioner
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ - Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τα κενά της νέας ρύθμισης προκαλούν αντιδράσεις στους δικαιούχους

norwayEngland (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Στους «4» με ολική ανατροπή η Αγγλία, νίκησε την Νορβηγία 2-1 στην παράταση - Ήρωας ο Μπέλιγχαμ με δύο γκολ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.07.2026 17:02
siragga
ΕΛΛΑΔΑ

Επικίνδυνη οδήγηση σε σήραγγα: Αυτοκίνητο κινείται με τις πόρτες ανοιχτές θετοντας σε κίνδυνο τα υπόλοιπα αμάξια

Pyrosvestiko elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ωρωπό – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα», και 4 εναέρια στη μάχη με τις «φλόγες»

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Παρίσι τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης

1 / 3