Σεισμός 3,8 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Μεσσηνία

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12.07) στη Μεσσηνία.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 9 χλμ. ΑΒΑ των Αφραρών Μεσσηνίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
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