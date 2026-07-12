Συναγερμός για πυρκαγιά στο Δελβινάκι Ιωαννίνων – Σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/07) στην περιοχή Δελβινάκι Ιωαννίνων, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά καίει σε δυσπρόσιτη περιοχή, χωρίς να απειλούνται κατοικίες.

Στο έργο της κατάσβεσης έχουν σπεύσει 49 πυροσβέστες με 10 οχήματα, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και τρία ελικόπτερα.

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