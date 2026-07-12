Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Άλλος οδηγούσε, άλλος έδωσε αίμα» λέει για τον οδηγό του απορριμματοφόρου ο πατέρας της 15χρονης

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Αρνείται την εμπλοκή του στο τροχαίο, που στοίχισε τη ζωή στην 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, στη Θεσσαλονίκη, ο οδηγός του απορριμματοφόρου.

Ο πατέρας της ανήλικης εκφράζει αμφιβολίες για το αν άνθρωπος που έδωσε αίμα στις Αρχές, προκειμένου να διενεργηθεί το αλκοτέστ, ήταν ο ίδιος που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι όταν σκοτώθηκε η κόρη του.

Αυτό μένει να απαντηθεί από το υλικό που κατέγραψε κάμερα στο σημείο της τραγωδίας.

«Δεν συγκρούστηκα με κανένα όχημα, πήγα σπίτι μου για ύπνο»

Σύμφωνα με πληροφορίες του δελτίου ειδήσεων του Alpha, ο 48χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία εμπλοκή στο τροχαίο που σκοτώθηκε η 15χρονη Άνννα Μαρία.

«Περνούσα από το σημείο την συγκεκριμένη ώρα του τροχαίου. Δεν συγκρούστηκα με κανένα όχημα, γι’ αυτό συνέχισα την πορεία μου. Άφησα το απορριμματοφόρο στο αμαξοστάσιο και πήγα για ύπνο στο σπίτι μου» φέρεται να ισχυρίστηκε. Ο ίδιος υποστήριξε πως έπεσε για ύπνο και κάποια στιγμή τον ξύπνησε η σύζυγός του και τον ενημέρωσε πως τον ψάχνουν από την Υπηρεσία του και πως το GPS του οχήματος δείχνει πως βρισκόταν στο σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο.

Τότε ο 48χρονος πήγε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και έδωσε αίμα προκειμένου να του γίνει αλκοτέστ.

Οι αμφιβολίες του πατέρα της 15χρονης

Από την πλευρά του, ο πατέρας της 15χρονης Άννας Μαρίας, μιλώντας στον Alpha, εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το κατά πόσο το πρόσωπο που πήγε και έδωσε αίμα και υπεβλήθηκε σε αλκοτέστ, είναι το ίδιο άτομο που οδηγούσε το απορριμματοφόρο.

«Άλλος οδηγούσε το απορριμματοφόρο, άλλος πήγε και έδωσε αίμα και πήγε στην αστυνομία. Και μετά είπε αυτός ότι “δεν ήμουν εγώ στο ατύχημα”», δήλωσε ο πατέρας της ανήλικης που έχασε τη ζωή της όταν η μηχανή που επέβαινε με τον πατέρα της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.

Πενθεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε την ανήλικη και μεταξύ άλλων έκανε γνωστό πως ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας ακυρώνεται ο αυριανός φιλικός αγώνας της ομάδας στη Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρει: «Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

-Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

-Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της. Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».

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