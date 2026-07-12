Βάρκιζα: Χειροπέδες σε 24χρονο για κόντρα με μηχανές – Κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 24χρονος μοτοσικλετιστής, που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής, για συμμετοχή σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της Βάρκιζας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής εντόπισαν τη μοτοσικλέτα να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε κόντρα με άλλο δίκυκλο.
Οι άντρες της Τροχαίας ακολούθησαν το όχημα λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ατυχήματος, και κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν.
Ο 24χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, ενώ κατασχέθηκε και η μοτοσικλέτα του.
Διαβάστε επίσης:
Πολιτική Προστασία: Έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση λόγω «πολύ υψηλού κινδύνου» πυρκαγιάς – Οι περιοχές
Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο – Καίει απορρίμματα και ξερά χόρτα
«Έχω εικόνα της κατάρρευσής μου, τον ήχο της σειρήνας του ασθενοφόρου», λέει ο Γιώργος Μυλωνάκης στην πρώτη συνέντευξη μετά τη ρήξη ανευρύσματος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.