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12.07.2026 13:52

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο – Καίει απορρίμματα και ξερά χόρτα

12.07.2026 13:52
fwtia
Φωτογραφία αρχείου

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Συναγερμό στην πυροσβεστική σήμανε η φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο.

Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς, που καίει σκουπίδια και ξερά χόρτα, κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα.

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