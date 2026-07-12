«Είναι ανούσια όσα λένε» απαντά ο Κρίστοφερ Νόλαν σε όσους σχολιάζουν την «Οδύσσεια» πριν την δουν

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Ανώφελες χαρακτήρισε ο Κρίστοφερ Νόλαν τις συζητήσεις που γίνονται στο διαδίκτυο για την «Οδύσσεια».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Telegraph, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης απάντησε στην κριτική που έχει προκαλέσει η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, κυρίως σχετικά με ορισμένες επιλογές στη διανομή, αλλά και με τη χρήση αμερικανικών προφορών και σύγχρονων διαλόγων στα τρέιλερ.

«Είναι μέρος του παιχνιδιού», δήλωσε ο Νόλαν. «Όμως αυτές οι συζητήσεις που γίνονται πριν ο κόσμος δει την ταινία είναι πάντα ανούσιες, επειδή κανείς από όσους συμμετέχουν σε αυτές δεν γνωρίζει ακόμη τι πραγματικά είναι η ταινία», πρόσθεσε.

Ο σκηνοθέτης συνέκρινε τις πρώτες αντιδράσεις για την «Οδύσσεια» με την εμπειρία του από την τριλογία του «Σκοτεινού Ιππότη» με τον Batman.

«Πέρασα δέκα χρόνια από τη ζωή μου ασχολούμενος με τον Μπάτμαν. Όταν ανέλαβα το “Batman Begins”, συγγραφείς και καλλιτέχνες δούλευαν πάνω σε αυτόν τον αγαπημένο χαρακτήρα για σχεδόν 65 χρόνια και υπήρχαν ήδη πολλές φορτισμένες απόψεις για το τι αντιπροσωπεύει. Αυτό που έμαθα κατά τη διάρκεια της τριλογίας είναι ότι δεν μπορείς να ανησυχείς καθόλου για όλα αυτά. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να τιμήσεις το πρωτότυπο κείμενο, ερμηνεύοντάς το με τον πιο ισχυρό τρόπο που εσύ προσωπικά μπορείς», είπε ο 55χρονος δημιουργός.

Ο Νόλαν θυμήθηκε ότι είχε αντιμετωπίσει ανάλογο σκεπτικισμό πριν από τον «Σκοτεινό Ιππότη», κυρίως μετά την επιλογή του αείμνηστου Χιθ Λέτζερ για τον ρόλο του Τζόκερ. Εκείνη την εποχή, ο Λέτζερ ήταν γνωστός κυρίως από ρομαντικές κωμωδίες, όπως τα «10 Πράγματα που Μισώ σε Σένα» και «Ο Θρύλος ενός Ιππότη», και αρκετοί θαυμαστές είχαν αμφισβητήσει την επιλογή του. Τελικά, ο ηθοποιός τιμήθηκε μετά θάνατον με το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του.

«Στο τέλος, οι θαυμαστές του φιλμ, ακόμη κι όταν κάναμε κάτι διαφορετικό από αυτό που θα επέλεγαν οι ίδιοι, εκτίμησαν την ειλικρινή προσπάθεια να μεταφέρουμε στην οθόνη την καλύτερη δυνατή εκδοχή του», πρόσθεσε, «επομένως, όσον αφορά στην “Οδύσσεια”, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δημιουργήσω την καλύτερη δυνατή ταινία με τον πιο ειλικρινή τρόπο. Είναι πολύ διαφορετική από τον τρόπο με τον οποίο θα την έκανε οποιοσδήποτε άλλος, αλλά αυτό ακριβώς σημαίνει διασκευή».

Ο Νόλαν αναφέρθηκε και στη χρήση σύγχρονων διαλόγων στην «Οδύσσεια». Μιλώντας στο Channel 4 News, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη επιλογή είχε στόχο να κάνει την ιστορία του Ομήρου να φαίνεται πιο φρέσκια και άμεση στο σύγχρονο κοινό. «Όταν οι άνθρωποι κοιτάζουν τον αρχαίο κόσμο, συχνά τον αντιμετωπίζουν με παράξενο τρόπο και υπάρχει μεγάλη πολιτισμική προκατάληψη, εξιδανικεύοντάς τον απλώς και μόνο επειδή είναι παλιός», είπε.

«Όταν όμως διαβάζεις το ποίημα, ανακαλύπτεις κάτι πολύ γήινο, άμεσο και προσιτό. Έτσι, χτίζοντας τον κόσμο της ταινίας, αυτό που είπα σε όλους τους ηθοποιούς είναι ότι θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτό, να το κάνουμε να μοιάζει πολύ φρέσκο για το σύγχρονο κοινό και να απομακρύνουμε ορισμένες από αυτές τις προκαταλήψεις», πρόσθεσε.

Η επιλογή της Νιόνγκο και η επίθεση Μασκ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ιδιαίτερα η επιλογή της αφροαμερικανής ηθοποιού, Λουπίτα Νίονγκο, για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, με τον Μασκ να επιτίθεται στον σκηνοθέτη και να υποστηρίζει πως «ατιμάζει τον Όμηρο» και «προσβάλλει τους Έλληνες».

«Στηρίζω απόλυτα την πρόθεση του Κρις και την εκδοχή αυτής της ιστορίας που αφηγείται. Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο. Δεν περνάω τον χρόνο μου σκεπτόμενη την υπεράσπιση. Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ με αυτήν είτε όχι», απάντησε στις αντιδράσεις η Λουπίτα Νιόνγκο.

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