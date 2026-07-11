«Stores – Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία» του Γιώργου Βαλαή

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Shopping therapy ή Retail therapy ονομάζεται η πρακτική βελτίωσης της διάθεσης (άγχος, μελαγχολία κ.ά.) εν είδει αγορών. Ωστόσο ο καταναλωτισμός δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως θεραπεία με την ιατρική ή ψυχοθεραπευτική έννοια. Αντίθετα συχνά ο εθισμός σ’ αυτόν προκαλεί κατάθλιψη.

Η παράσταση του Γιώργου Βαλαή «Stores», παρότι, όπως έχει επισημάνει, αναφέρεται στην τάση του καταναλωτισμού ως «γιατρικό των απαισιόδοξων» που προκαλεί «ηδονή και οδύνη ταυτόχρονα», δεν στέκεται στις συνέπειές του. Αυτό που ενδιαφέρει τον σκηνοθέτη είναι να σχολιάσει τον «θρίαμβο του καπιταλισμού» που μας παγιδεύει στα πλοκάμια του, καταβροχθίζοντας τα όνειρά μας.

Κατ’ επέκταση, με το μορφή του devised theater (συνεργάστηκε στη δραματουργία με τον Πρόδομο Τσινικόρη), τοποθετεί τη δράση του μουσικού αυτού έργου σε ένα πολυκατάστημα ρούχων, όπου ένας σύγχρονος Χορός ανθρώπων δοκιμάζει και αγοράζει ενδύματα, τραγουδά, συνδιαλέγεται, ικανοποιεί στιγμιαία τις επιθυμίες του και εν τέλει απογοητεύεται καθώς στην ουσία τίποτα δεν αλλάζει στη κενή ζωή του.

Δυστυχώς, όμως, παρά το προσεγμένο σκηνικό (Ελένη Στρούλια), τις καλές φωνές των ηθοποιών, την ενδιαφέρουσα ambient μουσική (Gary Solomon) και τους υποβλητικούς φωτισμούς (Τάσος Παλαιορούτας), το εγχείρημα σκοντάφτει στο αφελές κείμενο (ακόμη και στο λιμπρέτο), που χρησιμοποιεί άπειρα τετριμμένα ηθικοπλαστικά τσιτάτα. Τόσο ώστε να κατακρημνίζονται οι «καλές προθέσεις» καθώς το «Stores» δεν εμβαθύνει το αφηγηματικό υλικό του το οποίο παραμένει αστήριχτο από όλες τις πλευρές. Κρίμα!

Παίρνουν μέρος οι: Θανάσης Δόβρης, Ειρήνη Μακρή, Χαρά Γιώτα, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Ρωμανός Καλοκύρης, Βιβή Πέτση και Ελπινίκη Σαριπανίδου.

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