Η DUR επενδύει στις θερινές εκπτώσεις με προσφορές έως 50% στην ανδρική ένδυση

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Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 50% και στοχευμένες προσφορές σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, η DUR συμμετέχει στη φετινή θερινή εκπτωτική περίοδο, επιδιώκοντας να ενισχύσει την κίνηση στα καταστήματά της και να προσελκύσει τους καταναλωτές που αναζητούν ποιοτική ανδρική ένδυση σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η νέα εκπτωτική καμπάνια της εταιρείας περιλαμβάνει μειώσεις τιμών σε μεγάλο μέρος της καλοκαιρινής συλλογής. Ειδικότερα, παντελόνια, βερμούδες και σακάκια διατίθενται με έκπτωση 40%, ενώ τα πουκάμισα προσφέρονται με έκπτωση 30%. Παράλληλα, τα T-shirts διατίθενται στην τιμή των 20 ευρώ, ενισχύοντας τις επιλογές των καταναλωτών για οικονομικές αγορές κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Στο πλαίσιο της εμπορικής της πολιτικής, η DUR λανσάρει και ειδικές προωθητικές ενέργειες για αγορές πολλαπλών τεμαχίων. Οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν δύο μπλούζες πόλο με έκπτωση 50%, ενώ αντίστοιχη έκπτωση ισχύει και για την αγορά δύο παντελονιών, προσφέροντας πρόσθετο όφελος σε όσους επιθυμούν να ανανεώσουν συνολικά την καλοκαιρινή τους γκαρνταρόμπα.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στη διαχρονική ανδρική ένδυση, δίνοντας έμφαση σε συλλογές που συνδυάζουν ποιότητα υλικών, σύγχρονο σχεδιασμό και άνεση, στοιχεία που αποτελούν διαχρονικά βασικά χαρακτηριστικά της εμπορικής της ταυτότητας.

Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μία από τις σημαντικότερες περιόδους για το οργανωμένο λιανεμπόριο ένδυσης, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να διαθέσουν τη θερινή συλλογή πριν από την έναρξη της νέας σεζόν. Σε αυτό το πλαίσιο, η DUR ενισχύει την εμπορική της παρουσία με ένα ευρύ πρόγραμμα προσφορών, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν ολοκληρωμένες καλοκαιρινές εμφανίσεις με σημαντικά μειωμένο κόστος.

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