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10.07.2026 09:21

ΟΤΕ: Κλιματική ουδετερότητα, πράσινη ενέργεια και ψηφιακή συμπερίληψη στο επίκεντρο της στρατηγικής το 2025

10.07.2026 09:21
mixalakis ote

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Την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στις λειτουργίες του, την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών από ανανεώσιμες πηγές και τη διεύρυνση των δράσεων ψηφιακής συμπερίληψης, που ωφέλησαν 1,1 εκατ. πολίτες το 2025, καταγράφει ο Όμιλος ΟΤΕ στη Συμπληρωματική Πληροφόρηση για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται για δεύτερη συνεχή χρονιά, συμπληρωματικά της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, ο Όμιλος πέτυχε κλιματική ουδετερότητα για τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1 και Scope 2), μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 80.000 τόνους σε σύγκριση με το 2017. Οι εκπομπές που δεν ήταν δυνατό να περιοριστούν αντισταθμίστηκαν μέσω έργων δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Παράλληλα, το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του Ομίλου προήλθε από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η ενεργειακή αποδοτικότητα των δικτύων βελτιώθηκε περαιτέρω, καθώς η κατανάλωση ενέργειας ανά όγκο διακινούμενων δεδομένων μειώθηκε κατά περίπου 16% σε σχέση με το 2024.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η ανανέωση του εταιρικού στόλου, με τα ηλεκτρικά οχήματα να φθάνουν τα 929 στο τέλος του 2025, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των οχημάτων του Ομίλου. Παράλληλα, το ανακαινισμένο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ στην Αθήνα έλαβε στις αρχές του 2026 την πιστοποίηση LEED Platinum, τη μεγαλύτερη διάκριση του διεθνούς συστήματος αξιολόγησης βιώσιμων κτιρίων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις δράσεις κυκλικής οικονομίας. Ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι διαχειρίστηκε με βιώσιμο τρόπο το σύνολο των αποβλήτων εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που προέρχονται από τα δίκτυα, τα κτίρια και τα data centers του. Παράλληλα, όλες οι συσκευές ιδιωτικής ετικέτας, όπως routers και αποκωδικοποιητές τηλεόρασης, διατέθηκαν στην αγορά ή προς μίσθωση με συσκευασίες χωρίς πλαστικό, από πιστοποιημένο χαρτί FSC.

Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, μέσω των προγραμμάτων ανακύκλωσης συλλέχθηκαν 25,5 τόνοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ενώ περιορίστηκε η κατανάλωση χαρτιού κατά περίπου 9,2 εκατομμύρια φύλλα σε σχέση με το 2020. Παράλληλα, αποφεύχθηκε η χρήση περίπου 1,1 εκατ. πλαστικών ειδών μίας χρήσης στα μεγάλα κτίρια του Ομίλου.

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης εξακολουθούν να αποτελούν οι δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης. Κατά τη διάρκεια του 2025 περισσότεροι από 1,1 εκατ. πολίτες συμμετείχαν ή ωφελήθηκαν από πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την ισότιμη πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ το πρόγραμμα δωρεάν γρήγορης σύνδεσης στο διαδίκτυο για όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της χώρας καλύπτει πλέον περισσότερους από 23.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Όπως δήλωσε ο Chief of Corporate Communications, Sustainability και Channel Productions του Ομίλου ΟΤΕ, Δημήτρης Μιχαλάκης, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου, με έμφαση στις σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ενίσχυση της ψηφιακής συμπερίληψης. Όπως σημείωσε, στόχος είναι οι δυνατότητες της ψηφιακής εποχής να γίνονται προσβάσιμες σε ολοένα και περισσότερους πολίτες, δημιουργώντας παράλληλα μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:02
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