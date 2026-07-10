Μονομαχία για την ακρίβεια: «Ακρίβεια παντού είναι ο τίτλος για την επταετία της διακυβέρνησής σας», λέει ο Ανδρουλάκης – «Μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου», ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

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«Μετωπική» για την ακρίβεια στη Βουλή, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, «διασταύρωσε ξίφη» με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

«Πώς μπορείτε να λέτε ότι όλα πάνε καλά;»

Κατά την εισηγητική του τοποθέτηση, ο Ν. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «η κυβέρνηση παρουσίασε τον απολογισμό της 7ετίας, όλα παρουσιάζονται ιδανικά. […] Είχατε το 2019 ως στόχο ο ελληνικός λαός να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη; Πώς μπορείτε να λέτε ότι όλα πάνε καλά, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ; Είχατε στις προγραμματικές δεσμεύσεις ότι θα πληρώνουμε τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας ή για την εκτόξευση του στεγαστικού κόστους, ή για το ότι η ιδιοκατοίκηση έπεσε κατά 6 μονάδες;».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «ακρίβεια παντού είναι ο τίτλος για την επταετία της διακυβέρνησής σας. Από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι ο υψηλότερος τα τελευταία 7 χρόνια, ενώ στα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 42%, ενώ στην Ευρωζώνη κατά 36%. Η απάντησή σας είναι ότι αυξάνονται οι μισθοί: Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός είναι 1,3% πιο χαμηλός από το 2021», προσθέτοντας ότι «τα πράγματα για τους συνταξιούχους είναι ακόμη χειρότερα: 16,4% αυξήσεις στις συντάξεις, ενώ ο σωρευτικός πληθωρισμός είναι 19,8%, με βάση τα δικά σας στοιχεία» και ότι «ο πληθωρισμός είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος, που εισπράττεται καθημερινά από το κράτος. Όσο και αν επαίρεστε ότι μειώσατε 23 φόρους, η ακρίβεια αφαίρεσε εισόδημα μεγαλύτερο από όσο επιστρέφετε, με τις φοροελαφρύνσεις».

«Ισχυρίζεστε ότι η ακρίβεια είναι προϊόν ανάπτυξης, των χρημάτων που πέφτουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και από την εξάρτηση από τις τιμές του φυισικού αερίου. Για το τελευταίο: δικό σας έργο είναι αυτή η εξάρτηση και ενώ το παραδέχεστε, προχωράτε σε ξαφνικό θάνατο της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V. Μην το παίζετε αθώες περιστερές για τα ενεργειακά», συμπλήρωσε, προσθέτοντας ότι «υπεραπέδωσε η ακρίβεια, πληρώνουμε πιο ακριβά τα ίδια προϊόντα και τις ίδιες υπηρεσίες».

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ο Ν. Ανδρουλάκης είπε: «Ιούλιος 2019-Μάιος 2023: Εφαρμόσατε το καλάθι του νοικοκυριού και πλαφόν κέρδους: Αύξηση τιμών στο 12%. Ιούνιος 2023-Ιούνιος 2024: Στα παραπάνω προστέηκε ο e-katanalotis, νέα αύξηση 2,5%. Την τρίτη περίοδο, οι τιμές αυξήθηκαν ακόμη 7,34%, όταν καταργήθηκε το πλαφόν και υπήρχαν παλινωδίες για το πλαφόν κέρδους.

Φτάνουμε στη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς: εξαγγέλθηκε μέτρο για τις 31 Αυγούστου. Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβριος, δεν θα έχουμε ακρίβεια; Το 5% θα το φάει η καλοκαιρινή ακρίβεια, είναι δώρον άδωρον. Θα το εξαγγέλλατε, όταν έπρεπε να εφαρμοστεί με ελέγχους και μείωση του ΦΠΑ. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει καρτέλ, αλλά δεν είναι βουβή παραδοχή η ύπαρξη καρτέλ, όταν καλείτε σε συζήτηση τους φορείς της αγοράς, γιατί δεν μπορείτε να εφαρμόσετε τη ρύθμιση. Σας φέρνω τιμολόγια που δείχνουν ότι δεν υπάρχει έλεγχος: Κεράσια: 0,65-1,15 τα πουλά ο αγρότης, πενταπλάσια η τιμή στο ράφι. Βρεφικό γάλα: 40% πιο αυξημένο εδώ σε σχέση με την Ευρώπη. Παιδικές τροφές: τριπλάσιες σε σχέση με την Ευρώπη. Τα στοιχεία προέρχονται από το posokanei.gov».

«Οι πολίτες χρειάζονται λύσεις. Η άποψή σας ότι όταν κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν ήταν καταστροφική. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Η πατρίδα μας έχει ξεφύγει από τις αγκυλώσεις»

Απαντώντας, ο Κ. Μητσοτάκης αρχικά αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας ότι «η μόνη απάντηση της Δημοκρατίας στη βία, τη δίνουμε μαζί, τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις. Χαιρετίζω την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, μόνο αν ομονοήσουν οι πολιτικές δυνάμεις, θα στερήσουμε το πολιτικό οξυγόνο από αυτές τις ομάδες. Το σύνθημα “δεν σας φοβόμαστε” πρέπει να συνεχίσει να εκφράζει τους πολλούς απέναντι στους ελάχιστους».

«Πρέπει να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη, είναι η πρώτη προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η ακρίβεια ροκανίζει τις αυξήσεις μισθών-συντάξεων και τις φοροελαφρύνσεις», είπε για το θέμα της ακρίβειας ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι «η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, τους ενοικιαστές, τους συνταξιούχους, τους γονείς, πολλοί ζορίζονται μέχρι το τέλος του μήνα. Πολλοί νέοι διστάζουν να φύγουν από το πατρικό τους, ή σκέφτονται να κάνουν διακοπές, ή να κάνουν ένα δεύτερο παιδί».

«Μαγική λύση δεν υπάρχει, το κόστος ζωής είναι ένα μέτωπο απέναντι στον λαϊκισμό, που υπόσχεται σε σύνθετες προκλήσεις, απλοϊκές λύσεις. Η Ελλάδα του 2026 είναι πολύ διαφορετική, ευτυχώς, από την Ελλάδα του 2019», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν είδα τον κ. Ανδρουλάκη να αμφισβητεί την ουσία των στοιχείων που παρουσιάσαμε και την τήρηση των δεσμεύσεων. Δεν κάνατε καμία αναφορά στην ανεργία. Πήγε από το 18% στο 8% επί ημερών ΝΔ, αυτή ήταν η πρώτη μας δέσμευση το 2019. Δημιουργήθηκαν 600.000 θέσεις εργασίας, τα τελευταία 2 χρόνια το brain drain έχει αντιστραφεί, η κυβέρνηση αυτή επίσης έχει καταργήσει ή μειώσει 83 φόρους».

«Για τον σωρευτικό πληθωρισμό, για την περίοδο 2019-25, στοιχεία Eurostat: 19,8% στην Ελλάδα, στην Ευρωζώνη 26,5%. Αυτά τα στοιχεία επικαλεστήκατε, κ. Ανδρουλάκη. Ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα, αλλά σωρευτικό πληθωρισμό έχει χαμηλότερο έναντι της Ευρώπης», συμπλήρωσε, λέγοντας ότι «την ίδια περίοδο, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 41%, είναι στα 920 από τα 650 ευρώ. Σωρευτική αύξηση στο ονομαστικό εισόδημα 40%, χωρίς τις φοροαπαλλαγές, ενώ ο σωρευτικός πληθωρισμός είναι 20%. Σε αυτούς προσθέστε και τους ανέργους, που σήμερα έχουν δουλειά. Για πολλούς, όχι για όλους, η κατάσταση έγινε καλύτερη».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «αύξηση 11% ΑΕΠ το 2019-25, χωρίς να υπολογίζουμε τον πληθωρισμό. Για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια, πρέπει το εισόδημα να αυξάνεται, ενώ μειώνονται και οι φόροι. Αυτά έγιναν, ενώ πετύχαμε την ταχύτερη, μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους στην ιστορία των χωρών του ΟΟΣΑ. Θα κινηθεί κάτω από το 130% του ΑΕΠ με ταχύτατους ρυθμούς, για να πάψει να είναι η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Είναι εθνική επιτυχία. Ο Α. Παπανδρέου το 1994 έλεγε ότι το δημόσιο χρέος θα κατατροπώσει την Ελλάδα ή το ανάποδο, είχε δίκιο, μόνο που η κυβέρνηση της ΝΔ το πέτυχε. Έχουμε ευθύνη να μη φορτώσουμε ένα μεγάλο δημόσιο χρέος στις επόμενες γενιές».

Υποστήριξε, δε, ότι «η πατρίδα μας έχει ξεφύγει από τις αγκυλώσεις, είναι πιο ανθεκτική σε εξωγενείς κρίσεις, αλλά απαιτούνται και παρεμβάσεις, για την ενέργεια, τη στέγη κ.α. Η πρόσφατη άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση των τιμών ενέργειας, λόγω του πετρελαίου. Καλύψαμε με παρεμβάσεις την αύξηση στο diesel, στα λιπάσματα, με το Fuel Pass, που προσέφερε όφελος 36 λεπτά/λίτρο, αντιδράσαμε άμεσα στις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή», επισημαίνοντας ότι «καταστράφηκαν πολλά διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, σε συνεννόηση με τα εγχώρια διυλιστήρια, που δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά, θα υπάρξει μείωση 10 λεπτών λίτρο/βενζίνη, 5 λεπτών στο diesel μέχρι τέλος Αυγούστου. Στα σούπερ μάρκετ, μέση μείωση της τάξης του 6% σε σχεδόν 2.000 κωδικούς και με στόχο την τόνωση της καταναλωτικής συνείδησης, εγκαινιάστηκε η πλατφόρμα Posokanei. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο διαφάνειας, σε συνθήκες που δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανείς τις πραγματικές τιμές».

Για τις πολυεθνικές ζήτησε «γεωγραφικούς περιορισμούς του τρόπου με τον οποίο τιμολογούν διαφορετικά ανά χώρα τα προϊόντα. Θα ήθελα τη στήριξή σας, κ. Ανδρουλάκη: Τα ίδια προϊόντα πρέπει να πωλούνται στην Ευρώπη στις ίδιες τιμές. Δεν δικαιολογούνται τέτοιες αποκλίσεις. Η καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς είναι βασική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα επιμείνω σε αυτόν τον στόχο», ενώ αναφέρθηκε και στην «επιστροφή ενός ή δύο ολόκληρων ενοικίων στους ενοικιαστές, είναι μείωση 8% οριζόντια στο ενοίκιο που καταβάλλεται. Γνωρίζουμε ότι δεν δηλώνονται τα πραγματικά ενοίκια, όμως τώρα έχει μεγαλύτερο κίνητρο κάποιος ενοικιαστής να δηλώσει το πραγματικό ποσό», λέγοντας ότι «η αγορά των ακινήτων ήταν στα τάρταρα και πλέον έχει πάρει τα πάνω της, γιατί η κυβέρνηση τη στήριξε, πέραν του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Πέραν, δε, των ενοικιαστών, υπάρχουν και ιδιοκτήτες και η ιδιοκτησία είναι κατακερματισμένη: Το μήνυμα στους ιδιοκτήτες είναι πως “εμείς σας στηρίξαμε, πρέπει να δηλώνετε τα ενοίκια”».

Τέλος, όσον αφορά στην ενέργεια, ο πρωθυπουργός είπε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «δεν σας κατάλαβα. Η χώρα έχει κάνει άλματα στην πράσινη μετάβαση: Παράγει 50% από ΑΠΕ και όχι μόνο από μεγάλους παραγωγούς. Είναι μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα μας, μπορούμε έτσι να έχουμε χαμηλότερες τιμές ρεύματος σε σχέση με το να μην είχαμε τέτοιες υποδομές. Το 2019 πληρώναμε την πιο ακριβή τιμή χονδρικής στο ρεύμα, τώρα είμαστε στο μέσο όρο και γινόμαστε εξαγωγείς ενέργειας. Ο λιγνίτης είναι πιο ακριβός διαχρονικά από το φυσικό αέριο, γιατί είναι λάθος να εξαρτηθούμε από το φυσικό αέριο; Και επειδή δεν είναι δικό μας, για αυτό κάνουμε εξορύξεις».

«Προτείνουμε μείωση ΦΠΑ»

Στη δευτερολογία του, ο Ν. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Κ. Μητσοτάκη ότι «έχετε μια συνήθεια να συγκρίνετε την Ελλάδα των μνημονίων με την Ελλάδα του σήμερα. Να συγκρίνετε την Ευρώπη του σήμερα με την Ελλάδα του σήμερα, κοιτάμε μπροστά», και πρόσθεσε ότι «καταγράψαμε άνοδο σε σχέση με τα μνημόνια στον ονομαστικό μισθό, αλλά είαι 41.600 μονάδες στην Ευρώπη των 27, ενώ για την Ελλάδα είναι 28.000. Είπατε για τον πληθωρισμό. Πρέπει να συγκρίνουμε χώρες με ευρώ. Μ.ο. Ευρωζώνης 26,6%, Ελλάδα 26%. Τροφιμα: 35,8% Ευρωζώνη, Ελλάδα: 41,3%. Είμαστε 6% πάνω σε σχέση με το μ.ο. της Ευρωζώνης».

«Προτείνουμε μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, το έχει καταφέρει η Κύπρος. Ελέγχους άμεσα και όσοι υπερβαίνουν τις τιμές, πρόστιμο. Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΔΙΜΕΑ. Οι κανόνες θα γίνουν με έλεγχο και δικαιότερη φορολόγηση, με βάση την τιμαριθμοποίηση», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι «για τη στέγαση, ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε να νοικιάσουν, δεν μπορούν να σπουδάσουν. Έχετε κάνει τεράστια ζημιά. Είπατε και για το χρέος: Το βοηθά ο πληθωρισμός, έπαιξε σημαντικό ρόλο για να υπάρξει καλύτερη εικόνα».

Ειδικά για την ενέργεια ο Ν. Ανδρουλάκης είπε: «Είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, που σήμερα είναι μεγάλος οπαδός του φυσικού αερίου, ενώ πριν μερικά χρόνια στον ΟΗΕ, έλεγε ότι δεν χρειάζονται εξορύξεις. Τώρα, λέει, χρειαζόμαστε φυσικό αέριο, που είναι πανάκριβο, αφού 7 χρονια δεν έκαναν τίποτα, ενώ το ΠΑΣΟΚ είχε αναλάβει πρωτοβουλίες, εδώ και 13 χρόνια», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει πράσινη, δίκαιη μετάβαση. Τι ενεργειακό χώρο πήραν τα νοικοκυριά και τι πήραν οι ολιγάρχες;».

«Στηρίζουμε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη»

Στη δευτερολογία του, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «βασική πρόταση (σ.σ. του ΠΑΣΟΚ) είναι η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, απ’ό,τι καταλαβαίνω. Στα νησιά τον μειώσαμε κατά 30% για λόγους ισότητας των νησιών. Η μείωση του ΦΠΑ έχει 3 μεγάλα προβλήματα: Τον πήραν πίσω σε πολλές χώρες, όπως η Ισπανία. Δημιουργεί τρύπα στα δημόσια οικονομικά. Ο μειωμένος ΦΠΑ ωφελεί τους πάντες και όχι μόνο τους αδύναμους. Εμείς επιλέγουμε να στηρίζουμε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη».

Όσον αφορά στη 13η σύνταξη, ο Κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι «ζήτησα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη. Η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026 εκτιμάται στα 35,4 δισ ετησίως. Με μια απλή διαίρεση, είναι 2,95 δισ, εξαιρώντας δαπάνες για εφάπαξ και εκκαθάριση συντάξεων, το κόστος επαναφοράς είναι 2,5 δισ ευρώ. Κατηγορείτε ως μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι τα δικά σας νούμερα, ενώ αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει να μην αμφισβητούνται τα στοιχεία στην Ευρώπη».

Επισήμανε, δε, ότι «είμαστε στον ευρωπαϊκό μ.ο. στην ακρίβεια. Ποια είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη, γιατί καταλογίζετε ότι είμαστε πρωταγωνιστές στην ακρίβεια; Κάνατε αναφορά στην περίοδο της πανδημίας, με κατάρρευση της ζήτησης και των εφοδιαστικών αλυσίδων, αν δεν ήταν η κυβέρνηση αυτή να στηρίξει με δεκάδες δισ ευρώ την οικονομία, δεν θα ήμαστε τώρα εδώ. Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις τιμές των καυσίμων, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μείωση, εφόσον αποκλιμακωθούν οι τιμές των καυσίμων».

«Μας κατηγορήσατε ότι συνεννούμαστε με τα καρτέλ, ενώ κάναμε το απλό, ήρθαμε σε επαφή με τους φορείς της αγοράς να βάλουν όλοι πλάτη για τον καταναλωτή. Εσείς τι θα κάνατε; Θα βγάζατε πράξη του υπουργικού συμβουλίου να ρίξετε τις τιμές; Είπαμε και στα διυλιστήρια ότι πρέπει να μπει πλάτη, για να ωφεληθούν και οι καταναλωτές», προσέθεσε.

«Αναφέρεστε συνέχεια στην ανάγκη να έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή, την έχουμε, τη ΔΙΜΕΑ, που έχει γίνει εδώ και μήνες. Αυτό που ζητάτε είναι κάτι που έχει γίνει και έχετε ψηφίσει. Πείτε σε κάποιον που γράφει τους λόγους σας να επικαιροποιεί τις προτάσεις σας», είπε και συμπλήρωσε ότι «έγιναν 18.914 έλεγχοι το πρώτο εξάμηνο του 2026, 25.000.000 ευρώ πρόστιμα, εισπράττονται, αφού τελεσιδικήσουν δικαστικά. Ως αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων αυτής της ανεξάρτητης αρχής, στέλνουμε το μήνυμα πως οι κανόνες τηρούνται».

Τέλος, σε δηκτικό τόνο σημείωσε προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «απορείτε γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα; Είχατε τρία χρόνια να παρουσιάσετε ένα πρόγραμμα, το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους, που δεν θα έπρεπε να έχουν παρουσία στα πράγματα. Διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου».

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