ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από γραμματέας της Κ.Ο. ο Διονύσης Καλαματιανός

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ραγδαίες οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς σήμερα δήλωσε την παραίτησή του από γραμματέας της Κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Διονύσης Καλαματιανός.

Μετά την παραίτηση Φάμελλου, ήρθε και η παραίτηση του Καλματιανού, ο οποίος στην επιστολή του έκανε λόγο για «συνειδητή» απόφαση.

Η επιστολή Καλαματιανού

Προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Αξιότιμα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τα καθήκοντα του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου εργάστηκα με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό σε εσάς και στους θεσμούς, επιδιώκοντας πάντοτε τη συνεννόηση και την αποτελεσματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας.

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας, όπως και τα στελέχη και τους συνεργάτες με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ. Η συνεισφορά τους στην κοινή μας προσπάθεια υπήρξε πολύτιμη.

Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες μας».

Διαβάστε επίσης

Μαρινάκης για Τσίπρα: Γιατί κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για τον Ποινικό Κώδικα και ποιους εξυπηρέτησε ο «εντιμότατος»;



Συναγερμός για… Σαμαρά στη ΝΔ- Το νέο κόμμα απειλεί τη γαλάζια βάση και το όριο του 25%

Ακρίβεια: Σύγκρουση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη σήμερα στη Βουλή για δίπολο από τα παλιά