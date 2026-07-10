Η Ρωσίδα καλλονή που έγινε viral για την ομοιότητά της με τον Έρλινγκ Χάαλαντ (Photos – Video)

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Η Αναστάσια Κοστρομίτινα είχε αρχικά ενοχληθεί από τα σχόλια για την ομοιότητά της με τον Νορβηγό επιθετικό, όμως πλέον αντιμετωπίζει την κατάσταση με χιούμορ και στηρίζει τον Χάαλαντ απέναντι στην Αγγλία.

Η 24χρονη Ρωσίδα μοντέλο Αναστάσια Κοστρομίτινα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν αποδέχθηκε τη μεγάλη ομοιότητά της με τον Έρλινγκ Χάαλαντ και αποφάσισε να αστειευτεί δημόσια με αυτή.

Η influencer δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στις οποίες μιμείται τις χαρακτηριστικές εκφράσεις, τις κινήσεις και τις πόζες του επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι, προκαλώντας χιλιάδες σχόλια.

Από την ενόχληση στο χιούμορ

Η Αναστάσια παραδέχθηκε ότι αρχικά δυσκολεύτηκε να αποδεχθεί τις συνεχείς συγκρίσεις με τον Νορβηγό ποδοσφαιριστή.

«Στην αρχή δεν καταλάβαινα σε τι του έμοιαζα και στη συνέχεια ένιωσα λίγο πληγωμένη», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, όμως, πλέον βλέπει την κατάσταση διαφορετικά:

«Τώρα καταλαβαίνω ότι το να μοιάζεις με έναν τόσο σπουδαίο αθλητή είναι στην πραγματικότητα αρκετά καλό».

Στο βίντεο που έγινε viral εμφανίζεται και η μητέρα της, Μαρίγια, να αναρωτιέται: «Μόνο εγώ πιστεύω ότι η κόρη μου μοιάζει με σταρ;».

Στη συνέχεια, το μοντέλο εμφανίζεται σε μια σειρά από παράλληλες εικόνες, αντιγράφοντας όσο καλύτερα μπορεί τις χαρακτηριστικές πόζες του Χάαλαντ.

Στηρίζει Χάαλαντ και Νορβηγία απέναντι στην Αγγλία

Η Κοστρομίτινα δήλωσε ότι θα υποστηρίξει τη Νορβηγία στην αναμέτρηση του Σαββάτου με την Αγγλία για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Φυσικά θα υποστηρίζουμε τη Νορβηγία και ελπίζουμε ο Έρλινγκ Χάαλαντ να φτάσει μέχρι το τέλος», είπε.

«Είναι πραγματική δύναμη. Τώρα έχουμε και προσωπικό ενδιαφέρον. Ήδη αισθανόμαστε σαν να είναι ένας από εμάς», πρόσθεσε.

Η ίδια εμφανίζεται επιφυλακτική σχετικά με το ενδεχόμενο μιας κοινής φωτογράφισης με τον ποδοσφαιριστή, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα χαιρόταν να βγάλει μία σέλφι μαζί του.

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