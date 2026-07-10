search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:04
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.07.2026 11:41

Η Ρωσίδα καλλονή που έγινε viral για την ομοιότητά της με τον Έρλινγκ Χάαλαντ (Photos – Video)

10.07.2026 11:41
modelo-haaland4

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Αναστάσια Κοστρομίτινα είχε αρχικά ενοχληθεί από τα σχόλια για την ομοιότητά της με τον Νορβηγό επιθετικό, όμως πλέον αντιμετωπίζει την κατάσταση με χιούμορ και στηρίζει τον Χάαλαντ απέναντι στην Αγγλία.

Η 24χρονη Ρωσίδα μοντέλο Αναστάσια Κοστρομίτινα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν αποδέχθηκε τη μεγάλη ομοιότητά της με τον Έρλινγκ Χάαλαντ και αποφάσισε να αστειευτεί δημόσια με αυτή.

Η influencer δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στις οποίες μιμείται τις χαρακτηριστικές εκφράσεις, τις κινήσεις και τις πόζες του επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι, προκαλώντας χιλιάδες σχόλια.

Από την ενόχληση στο χιούμορ

Η Αναστάσια παραδέχθηκε ότι αρχικά δυσκολεύτηκε να αποδεχθεί τις συνεχείς συγκρίσεις με τον Νορβηγό ποδοσφαιριστή.

«Στην αρχή δεν καταλάβαινα σε τι του έμοιαζα και στη συνέχεια ένιωσα λίγο πληγωμένη», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, όμως, πλέον βλέπει την κατάσταση διαφορετικά:

«Τώρα καταλαβαίνω ότι το να μοιάζεις με έναν τόσο σπουδαίο αθλητή είναι στην πραγματικότητα αρκετά καλό».

Στο βίντεο που έγινε viral εμφανίζεται και η μητέρα της, Μαρίγια, να αναρωτιέται: «Μόνο εγώ πιστεύω ότι η κόρη μου μοιάζει με σταρ;».

Στη συνέχεια, το μοντέλο εμφανίζεται σε μια σειρά από παράλληλες εικόνες, αντιγράφοντας όσο καλύτερα μπορεί τις χαρακτηριστικές πόζες του Χάαλαντ.

Στηρίζει Χάαλαντ και Νορβηγία απέναντι στην Αγγλία

Η Κοστρομίτινα δήλωσε ότι θα υποστηρίξει τη Νορβηγία στην αναμέτρηση του Σαββάτου με την Αγγλία για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Φυσικά θα υποστηρίζουμε τη Νορβηγία και ελπίζουμε ο Έρλινγκ Χάαλαντ να φτάσει μέχρι το τέλος», είπε.

«Είναι πραγματική δύναμη. Τώρα έχουμε και προσωπικό ενδιαφέρον. Ήδη αισθανόμαστε σαν να είναι ένας από εμάς», πρόσθεσε.

Η ίδια εμφανίζεται επιφυλακτική σχετικά με το ενδεχόμενο μιας κοινής φωτογράφισης με τον ποδοσφαιριστή, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα χαιρόταν να βγάλει μία σέλφι μαζί του.

Διαβάστε επίσης:

Κριστίν Ντέιβις: Όταν κυκλοφόρησε το «Sex and the City» αναρωτιόμουν γιατί ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ

Νίνο: «Όπου κι αν πάω, μου ζητούν να βγούμε φωτογραφίες – Δεν θυμάμαι πώς ήταν η ζωή μου πριν τη δημοσιότητα» (Video)

Μαρίνα Ασλάνογλου: «Δεν επιθυμώ τοξικές καταστάσεις ούτε δέσμευση – Επιδιώκω την ηρεμία μου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
symeonidou_syriza
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Συμεωνίδου κουμανταδόρος στην Κουμουνδούρου έτοιμη να επαναλάβει το… Γκάζι

tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Nέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου – Τι θα συμβεί σε όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στη Ρόδο: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε υποστεί πνιγμονή

georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά και υπάρχει μάρτυρας – «Αδωνισμός, τοξικότητα και πανικός» απάντησε η ΕΛΑΣ

modelo-haaland4
LIFESTYLE

Η Ρωσίδα καλλονή που έγινε viral για την ομοιότητά της με τον Έρλινγκ Χάαλαντ (Photos – Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

7026346
ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη - Το προφίλ των συλληφθέντων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:03
symeonidou_syriza
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Συμεωνίδου κουμανταδόρος στην Κουμουνδούρου έτοιμη να επαναλάβει το… Γκάζι

tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Nέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου – Τι θα συμβεί σε όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στη Ρόδο: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε υποστεί πνιγμονή

1 / 3