Ανήλικη τουρίστρια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει στη Ρόδο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ

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Στη σύλληψη ενός 42χρονου υπευθύνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν οι Αρχές στη Ρόδο, καθώς φέρεται να διέθεσε αλκοόλ σε 16χρονη τουρίστρια από τη Νορβηγία.

Η 16χρονη, στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ορφανίδου, περιοχή γνωστή για τη νυχτερινή διασκέδαση της Ρόδου.

Η ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ και λίγο μετά διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Κατά την προανάκριση προέκυψε ότι η 16χρονη ακολουθούσε αντικαταθλιπτική αγωγή και φέρεται να επιχείρησε να θέσει τέλος στη ζωή της. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικη από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στις εισαγγελικές Αρχές, οι οποίες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική διαδικασία.

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