Τουρκία: Η Hurriyet λέει ότι η Άγκυρα πούλησε το σύστημα S-400 στο Κατάρ – Ανοίγει ο δρόμος για τα F-35

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Στην πώληση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 σε χώρα του Περσικού Κόλπου – κατά πάσα πιθανότητα στο Κατάρ – προχώρησε η Τουρκία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Hurriyet.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η πώληση «έκλεισε» χθες και ότι σήμερα θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις, ενώ με την κίνηση αυτή ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα Joint Strike Fighter που αναπτύσσει και κατασκευάζει το μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς F-35. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία είχε αποβληθεί από το πρόγραμμα το 2019 και της είχαν επιβληθεί κυρώσεις για την αγορά του ρωσικού συστήματος, καθώς ήταν ασύμβατο με τα ΝΑΤΟϊκά οπλικά συστήματα και, παράλληλα, υπήρχε φόβος να «μάθει» να αναγνωρίζει το στίγμα του F-35.

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, είχε δεσμευτεί ότι θα άρει τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, ωστόσο, η Ουάσινγκτον επέμενε ότι η Άγκυρα θα πρέπει να απαλλαγεί από το σύστημα S-400 προκειμένου να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Αν η είδηση της πώλησης επιβεβαιωθεί, τότε ανοίγει ο δρόμος για την παραλαβή από την Τουρκία των 5 πρώτων F-35 που βρίσκονται αποθηκευμένα στις ΗΠΑ από το 2019, καθώς η Ουάσινγκτον ήταν τότε έτοιμη να τα στείλει στη γείτονα χώρα.

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