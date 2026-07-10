Νέα ανάφλεξη ΗΠΑ–Ιράν: Βομβαρδισμοί, αντίποινα στον Κόλπο και σχέδιο δολοφονίας Τραμπ (Video)

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Σε νέα περίοδο βαθιάς αστάθειας εισέρχεται η Μέση Ανατολή, μετά την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι ανταλλαγές πυρών των τελευταίων ημερών, οι επιθέσεις στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ και οι καταγγελίες ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει τη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναζωπυρώνουν τον φόβο γενικευμένης σύγκρουσης, την ώρα που οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές συνεχίζονται.

Ενταφιάστηκε ο Αλί Χαμενεΐ στη Μασχάντ

Ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στις 28 Φεβρουαρίου, ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ.

Videos released by Iranian state media showed that no senior Iranian official was present in the front row of funeral prayers for Ali Khamenei in Mashhad, led by his eldest son Mostafa. However, some officials including Ghalibaf, Ejei, Mokhber and Hassan Khomeini were seen… pic.twitter.com/pcalfD8a64 — Iran International English (@IranIntl_En) July 9, 2026

Η ταφή πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση πολυήμερων τελετών, οι οποίες διεξήχθησαν υπό τη σκιά της επανέναρξης των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Στα πλάνα που μετέδωσε το κρατικό δίκτυο IRIB δεν διακρινόταν ο γιος και διάδοχός του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την ανάληψη της ηγεσίας της χώρας.

Videos from Ali Khamenei’s final state-run funeral in Mashhad on Thursday night showed Islamic Republic loyalists chanting “death to America” and “death to Israel” while calling for revenge over the slain supreme leader’s death. pic.twitter.com/ZpCkE4jrQC July 9, 2026

Το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ, καλυμμένο με τα χρώματα της σημαίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μεταφέρθηκε στο άδυτο του ιμάμη Ρεζά, τον ιερότερο τόπο του σιιτικού ισλάμ στο Ιράν.

Στη Μασχάντ, όπου βρίσκεται το ιερό προσκύνημα, συγκεντρώθηκε τεράστιο πλήθος πολιτών, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και το κλίμα έντασης.

🇮🇷🇺🇸 "We Will Kill Trump" banner appears in Mashhad



As Khamenei is set to be buried in his hometown of Mashhad today, a "We Will Kill Trump" banner has gone up on Imam Reza Street, the road running past the shrine where he'll be laid to rest, according to Mehr News.



It follows… pic.twitter.com/rV26AOrDRJ July 8, 2026

Η κατάρρευση της εύθραυστης συμφωνίας

Η τελευταία πράξη των τελετών συνέπεσε με τη σοβαρότερη αναζωπύρωση της σύγκρουσης μετά την υπογραφή, στις 17 Ιουνίου, της καταρχήν συμφωνίας που είχε επικυρώσει την κατάπαυση του πυρός από τον Απρίλιο.

Το λεγόμενο «πρωτόκολλο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ» είχε υπογραφεί από τους προέδρους των δύο χωρών, χωρίς ωστόσο να οδηγήσει σε μόνιμη αποκλιμάκωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η εκεχειρία «τέλειωσε» και χαρακτήρισε «άρρωστους» τους ηγέτες του Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί πλέον να «ασχολείται» μαζί τους.

Παρά τη σκληρή ρητορική, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων από την αμερικανική πλευρά.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν τακτική ελεγχόμενων πληγμάτων και παύσεων, προκειμένου να αποφύγουν την ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στο παρασκήνιο.

Νωρίτερα, τα πληρώματα του αεροπλανοφόρου «USS Abraham Lincoln» προετοιμάζονταν για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων.

Επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την ισραηλινή ανακοίνωση, ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις «τελευταίες κινήσεις» των Ηνωμένων Πολιτειών στον Κόλπο.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Wall Street Journal», το Ισραήλ διαβίβασε στις αμερικανικές αρχές πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έχει καταρτίσει νέο σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των ΗΠΑ, εμένα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στην Τουρκία.

🚨 PRESIDENT TRUMP on the CONSTANT threats against his life, especially during Khamenei's funeral



"I'm number one on the kiII list for Iran."



"I like being number one on TlkTok better." 🤣



"But I'm number one on the list for kiIIing."



"It's a VERY dangerous profession."



"But… pic.twitter.com/kcgcgf8z8K — Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2026

Κατά τη διάρκεια της κηδείας του Αλί Χαμενεΐ ακούστηκαν επίσης εκκλήσεις για εκδίκηση εναντίον του Αμερικανού προέδρου.

Iranians unfurl chilling banner with Trump assassination threat at Ayatollah Khamenei's burial https://t.co/ag9N6jGX11 pic.twitter.com/11TPBFW7rU — New York Post (@nypost) July 9, 2026

«Όλος ο κόσμος εδώ θέλει να τον εκδικηθεί»

Ενδεικτικό της έντασης ήταν το γεγονός ότι μαχητικό αεροσκάφος συνόδευσε το αεροσκάφος που μετέφερε τη σορό του Αλί Χαμενεΐ στη Μασχάντ.

Η επανέναρξη των εχθροπραξιών δεν απέτρεψε τους πιστούς από το να ταξιδέψουν στην πόλη, μετά τις συγκεντρώσεις εκατομμυρίων πολιτών στην Τεχεράνη και στον Κομ, καθώς και σε σιιτικές περιοχές του γειτονικού Ιράκ.

«Όλος ο κόσμος εδώ θέλει να τον εκδικηθεί», δήλωσε ο 41χρονος έμπορος Μοχαμάντ Αφσαριάν, εκτιμώντας ότι οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν «σχεδόν ενταφιαστεί».

«Ακόμη και αν κλείναμε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συνεχίζαμε να έχουμε πάντα προβλήματα με το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Μαζικά πλήγματα σε περίπου 90 στόχους

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα μαζικών βομβαρδισμών, πλήττοντας περίπου 90 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή τους.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι έβαλε στο στόχαστρο και πολιτικές υποδομές, προκειμένου να επισκιάσει την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ και να εμποδίσει τους πολίτες να συμμετάσχουν στις τελετές.

Κατά τις ιρανικές αρχές, χτυπήθηκαν γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές που συνδέουν την Τεχεράνη με τη Μασχάντ.

Το βράδυ της Πέμπτης, στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στη Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, έγινε στόχος βομβαρδισμού, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Στην περιοχή βρίσκεται το μοναδικό ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό εργοστάσιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας που παραμένει σε λειτουργία.

Λίγο αργότερα, πάντως, το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου διέψευσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν οποιοδήποτε πλήγμα στο Ιράν «κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών».

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν και νέες επιθέσεις την Πέμπτη, χωρίς η Ουάσιγκτον να επιβεβαιώσει ότι ευθύνεται για αυτές.

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

«Τις δύο τελευταίες νύχτες οι εκρήξεις ήταν πολύ δυνατές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 44χρονη Μπαντριγέ, κάτοικος της Μπαντάρ Αμπάς, στις ιρανικές ακτές του Κόλπου.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των ιρανικών αρχών, οι αμερικανικές επιδρομές προκάλεσαν τον θάνατο 17 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 93.

Η νέα φάση της σύγκρουσης άρχισε την Τρίτη στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει μετατραπεί σε κεντρικό διακύβευμα του πολέμου.

Η Ουάσιγκτον επέρριψε στην Τεχεράνη την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον τουλάχιστον τριών εμπορικών πλοίων.

Έκτοτε, η ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα έχει περιοριστεί δραστικά, σύμφωνα με τα δεδομένα της εξειδικευμένης πλατφόρμας παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών Kpler.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι έχει αποκτήσει τον έλεγχο της περιοχής και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στην προπολεμική κατάσταση, όταν η διέλευση των πλοίων ήταν δωρεάν.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα επιβάλλει τέλη στα εμπορικά πλοία και θα επιτρέπει τη διέλευσή τους μόνο μέσω συγκεκριμένης πορείας κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Ιρανικά αντίποινα στις χώρες του Κόλπου

Σε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν εκ νέου γειτονικές μοναρχίες του Κόλπου.

Επιθέσεις σημειώθηκαν στο Κουβέιτ, όπου αναφέρθηκε τουλάχιστον ένας τραυματισμός, στο Μπαχρέιν και στο Κατάρ, παρά το γεγονός ότι το εμιράτο συμμετέχει στις μεσολαβητικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σειρήνες ήχησαν και στην Ιορδανία, όπου αναχαιτίστηκαν πύραυλοι για πρώτη φορά από τις 11 Ιουνίου.

Ανοδική αντίδραση στις τιμές του πετρελαίου

Η αναζωπύρωση των πολεμικών επιχειρήσεων προκάλεσε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη.

Παρά την ένταση, η τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, που αποτελεί διεθνή ποικιλία αναφοράς, παρέμενε κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι.

Το Ισραήλ απειλεί με νέα επίθεση

Η ισραηλινή κυβέρνηση, ορκισμένος εχθρός της Ισλαμικής Δημοκρατίας από την ίδρυσή της το 1979, διαμήνυσε ότι είναι έτοιμη να εξαπολύσει και νέα επίθεση κατά του Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι η χώρα του μπορεί να πλήξει την Τεχεράνη «για τρίτη φορά, αν χρειάζεται» και «ακόμη πιο σκληρά».

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