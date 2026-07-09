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09.07.2026 16:26

Οι ΗΠΑ χτύπησαν την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ στο Ιράν – Στο στόχαστρο τις βάσεις τους βάζουν οι Φρουροί

09.07.2026 16:26
Bushehr-Nuclear-Plant

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Οι ΗΠΑ έπληξαν σήμερα την περίμετρο του πολιτικού πυρηνικού σταθμού του Ιράν στην Μπουσέχρ.

«Πολλές περιοχές Μπουσέχρ επλήγησαν σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της περιμέτρου του πυρηνικού σταθμού, μιας στρατιωτικής βάσης στην πόλη Τσογκντάκ και μιας προβλήτας ψαρέματος στο νότιο τμήμα», τόνισε ο Εχσάν Τζαχανιάν, κυβερνήτης της Μπουσέχρ.

Οι κάτοικοι της Τσογκντάκ, που βρίσκεται σε απόσταση 20 χλμ από τον πολιτικό πυρηνικό σταθμό της Μπουσέχρ, δήλωσαν ότι άκουσαν εκρήξεις.

Ο πολιτικός πυρηνικός σταθμός είχε γίνει και στο παρελθόν στόχος. Τον περασμένο Απρίλη η ΔΟΑΕ είχε προειδοποιήσε ότι τα χτυπήματα κοντά στον σταθμό δημιουργούν πραγματική απειλή και πρέπει να σταματήσουν άμεσα.

Ο πυρηνικός σταθμός χτίστηκε με τη βοήθεια των Ρώσων, έχει έναν λειτουργικό αντιδραστήρα και άλλους δύο υπόγειους. Μόλις ξέσπασε ο πόλεμος η Ρωσία απομάκρυνε τους πολίτες της που εργάζονταν σε αυτόν. 

Το Ιράν λέει ότι εκτόξευσε 10 πυραύλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ

Το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ, στην Ιορδανία, ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα σήμερα το Αμάν ανέφερε ότι αναχαίτισε οκτώ πυραύλους που είχαν εκτοξευτεί από το Ιράν. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Ιορδανίας, το “Πέτρα”.

Οι Φρουροί προειδοποίησαν ότι αν η «αμερικανική επιθετικότητα» επαναληφθεί, θα μπουν στο στόχαστρο οι βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

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